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日產先租後買惹議 吐回320萬超收款

記者許君達╱紐約報導
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紐約八家日產汽車經銷商被控「先租後買」程序暗藏貓膩，與州檢察長辦公室達成協議，賠償消費者被多收取的購車費用總計320萬元。圖為紐約國際車展的日產展區。(記者許君達╱攝影)
紐約八家日產汽車經銷商被控「先租後買」程序暗藏貓膩，與州檢察長辦公室達成協議，賠償消費者被多收取的購車費用總計320萬元。圖為紐約國際車展的日產展區。(記者許君達╱攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)6日宣布，從位於紐約市及周邊地區的八家日產汽車(Nissan)經銷商處，幫助消費者追討回320萬元非法所得。調查結果顯示，這些經銷商通過非法手段向超過1700名購車者收取了過高的費用。

詹樂霞介紹，檢察長辦公室在新冠疫情爆發後，陸續收到消費者投訴，稱他們在以「先租後買」的形式購買日產汽車後被多收了錢。調查發現，這些購車者在簽署租賃合同時，條款內明文規定「在租賃期滿後，消費者可以固定價格買斷該部車輛」，然而當他們回到經銷商處買車時，卻被收取各種額外費用，收費名義包括「行政費用」、「經銷商手續費」等，甚至還有經銷商在最初簽約時就虛報車輛價格以收取更高費用。

涉案企業中，有多家位於亞裔人口較多的社區，包括布碌崙(布魯克林)的貝瑞吉(Bay Ridge)、長島的花園城(Garden City)及賽奧塞(Syosset)等。根據和解協議，八家經銷商同意向受害的消費者全額退還多花費的購車款，並附加罰款。退款現已開始，預計在今年之內完成所有支付，退款將以支票的形式寄送到消費者家中，滿足獲賠條件的紐約居民無需申報或採取任何行動，僅在家等待即可。

據介紹，紐約日產汽車經銷商在「先租後買」服務上存在貓膩的並不僅這八家。去年的3月和6月，詹樂霞辦公室分別與另外七家日產經銷商達成賠償協議，為消費者追回了損失。其他認為自己在「先租後買」中遭遇了欺詐行為的消費者，也可登錄州檢察長辦公室https://reurl.cc/j96xL1投訴。

長島 亞裔 布碌崙

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