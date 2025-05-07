避免運能緊張 亞當斯籲美鐵停關東河隧道 致信聯邦

亞當斯6日致信聯邦運輸部，籲叫停美鐵的東河隧道關閉維修計畫。圖為從賓州車站月台上可見的東河隧道口。(記者許君達╱攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)6日致信聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)，呼籲聯邦指示美鐵(Amtrak)停止關閉東河隧道的計畫，以免影響為大量紐約市民提供通勤服務的長島鐵路 (LIRR)的運營。他還表示，這一建議取得了紐約兩黨的共識。

東河鐵路隧道從紐約賓州車站(Penn Station)向東引出，連接曼哈頓與皇后區。該隧道建成於1910年，現為由四條單軌隧道共同構成的隧道群，其中位於南側1號和2號隧道主要供美鐵列車往返紐約與包括波士頓在內的東北地區，部分進入陽邊(Sunnyside)的新澤西運輸局(NJ Transit)通勤列車也會使用這兩條隧道，位於北側的3號和4號隧道則主供長島鐵路列車使用。

東河隧道2012年遭遇颶風珊迪重創，隧道的產權方美鐵計畫從5月9日(周五)開始，分階段關閉1號和2號兩條隧道以便進行全面整修，預計每條隧道關閉期13個月。

亞當斯在給達菲的信中表示，希望聯邦施壓美鐵，將隧道工程改為僅在夜間和周末進行，避免徹底關閉，原因是運能緊張將導致運營方在調度組織上「缺乏容錯空間」。他還在信中指責美鐵拒絕溝通，並指民主黨籍的州長霍楚(Kathy Hochul)、共和黨籍的納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)和國會眾議員勞勒(Mike Lawler)都曾敦促美鐵重新考慮隧道關閉計畫。

美鐵總裁哈里斯(Roger Harris)此前在給霍楚的回信中強調，該項目多年來一直都在與紐約州和大都會運輸署(MTA )保持公開透明的合作關係，施工工程也經過了MTA的審查。他指責紐約方面散步不實信息誤導媒體。

陷入口水戰的雙方都迴避了施工期間剩餘三條隧道的路權問題，事實上，關閉施工計畫僅包括由美鐵和新澤西運輸局使用的1號和2號兩條隧道，由長島鐵路常規使用的3號和4號隧道不受影響，而美鐵和MTA雙方也都對緊急情況下協調調度的機制予以保密。因此，關閉隧道對長島鐵路運行所造成的影響目前僅存在理論上的可能性。