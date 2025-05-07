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紐約新學年將新設7所公校 提供技職教育、誦讀障礙支援

記者范航瑜╱紐約報導
市長亞當斯與教育總監羅莫斯近日宣布，市府將於2025至2026學年新設七所公立學校。圖為亞當斯日前在皇后區高中公布市府新財年預算。(取自市長辦公室)
市長亞當斯與教育總監羅莫斯近日宣布，市府將於2025至2026學年新設七所公立學校。圖為亞當斯日前在皇后區高中公布市府新財年預算。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)與市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)近期宣布，市府將於2025至2026學年新設七所公立學校，聚焦職業技術教育、支援誦讀障礙學生，並紓解校舍擁擠壓力。其中皇后區將設三所、布碌崙(布魯克林)兩所、布朗士和史泰登島各一所。

布碌崙將新增中央布碌崙識字學院(Central Brooklyn Literacy Academy)與創新中學(Middle School of Innovation)，前者招收二至八年級學生，專為曾面臨閱讀困難、可能患有誦讀障礙或語言學習障礙的學生設計，採多感官教學法加強識字技能。該學校是亞當斯識字教育政策的一部分，他過去曾在成年後確診誦讀障礙。

創新中學則位於布碌崙南區的第21學區，招收六至八年級學生，課程結合科技、人工智慧與輔助工具，提供個人化學習，著重培養創意思維與解決問題能力。

皇后區三所新校包括設於第24學區的皇后國際高中(Queens International High School)，服務新移民學生及其家庭，並與國際公立學校網絡合作。位於木邊(Woodside)的北岸健康科學高中(Northwell School of Health Sciences)則由北岸健康系統(Northwell Health)、市教育局與彭博慈善基金會合作設立，提供醫療產業導向的職業教育，讓學生自高中起接受實習與專業訓練，畢業即具備進入醫療領域的能力。

皇后區亦將開設全市首間以傳統非洲裔大學(HBCU)為主軸的預科高中，布朗士將設立STEAM中心(The Bronx STEAM Center)，課程涵蓋科學、科技、工程、藝術與數學。史泰登島的興起學院(Staten Island Rise Academy P.S. 89)則專為有特殊需求的學生量身打造，幫助學生融入社區。

七所學校共增加3842個學位，亞當斯對此表示，「投資我們孩子的教育，就是投資城市的未來」。但近日，市府也因托育經費問題陷入爭議，亞當斯與州長霍楚(Kathy Hochul)就托育券(Child Care Voucher)經費分攤問題仍未達成共識，日前宣布暫停接受新申請，符合資格的家庭將列入候補名單，重啟時間未定。

亞當斯 布碌崙 皇后區

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