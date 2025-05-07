我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

亞裔突破職場天花板 須建人脈資本 百人會辦線上指導

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龐布萊恩鼓勵參與者發展「給予者思維」，主動詢問「我能怎麼幫你」，藉此建立雙向互惠的聯繫。(截自視頻會議)
龐布萊恩鼓勵參與者發展「給予者思維」，主動詢問「我能怎麼幫你」，藉此建立雙向互惠的聯繫。(截自視頻會議)

亞裔美國人職場晉升面臨「竹子天花板」的背景下，百人會(Committee of 100)6日舉辦主題為「如何建立人脈與策略盟友」的線上課程，邀請兩位講者分享親身經驗與策略。兩人均強調，「人脈資本」是推動個人成就與社會影響力的關鍵力量，對亞裔職場發展尤其至關重要。

擔任講者的包括洛杉磯前副市長、現任多元文化領導力研究院(Multicultural Leadership Institute)執行長陳愉(Joy Chen)，以及「與亞裔站在一起」(Stand With Asian Americans)營運長龐布萊恩(Brian Pang，音譯)。兩位講者皆指出，亞裔常因文化背景與集體主義價值觀，不善於表現自我、主動建立關係，這在高度個人主義與外向特質被高度重視的美國職場文化中形成落差。

陳愉表示，亞裔往往擁有極高的「個人資本」，例如學歷和專業能力，但在「人脈資本」上卻略顯缺乏，這構成職涯發展的重大障礙，「人脈資本就像火箭燃料，能將你的人力資本推升到更高層次」。她認為，建立有效的人脈關係應聚焦於「共同創造成功」，而非流於形式的名片交換。

龐布萊恩則提醒，與其擴大人脈的數量，更應注重互動的深度與真誠。他鼓勵參與者發展「給予者思維」(giving mindset)，主動詢問「我能怎麼幫你」，藉此建立雙向互惠的聯繫。

活動最後，講者強調，亞裔在集體主義與關懷他人的文化中擁有獨特優勢，「讓人感受到被重視、被接納，這才是人脈經營的真正能量來源」。陳愉引用研究指出，最具影響力的人往往是能夠連結不同社群的「邊界連結者」，而這類能力可以透過跨界參與、主動服務與正向能量培養而來。

洛杉磯前副市長陳愉表示，亞裔往往擁有極高的「個人資本」，例如學歷和專業能力，但在...
洛杉磯前副市長陳愉表示，亞裔往往擁有極高的「個人資本」，例如學歷和專業能力，但在「人脈資本」上卻略顯缺乏，這構成職涯發展的重大障礙。(截自視頻會議)

亞裔 洛杉磯 百人會

上一則

連署簽名有爭議 王浩倫、周國東共和黨提名遭撤銷

下一則

避免運能緊張 亞當斯籲美鐵停關東河隧道 致信聯邦
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

Met Gala／演繹黑人紳士風格 四主席教穿一次看

Met Gala／演繹黑人紳士風格 四主席教穿一次看
樂團吉他手暴衝被射殺 警方對峙30分鐘 起因只為了樹

樂團吉他手暴衝被射殺 警方對峙30分鐘 起因只為了樹
OpenAI圖像吉卜力化 恐惹惱曾說「厭惡AI」的宮崎駿

OpenAI圖像吉卜力化 恐惹惱曾說「厭惡AI」的宮崎駿
ChatGPT生成「吉卜力化」圖像成風潮 恐惹怒宮崎駿

ChatGPT生成「吉卜力化」圖像成風潮 恐惹怒宮崎駿

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵