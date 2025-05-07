亞裔突破職場天花板 須建人脈資本 百人會辦線上指導

龐布萊恩鼓勵參與者發展「給予者思維」，主動詢問「我能怎麼幫你」，藉此建立雙向互惠的聯繫。(截自視頻會議)

在亞裔 美國人職場晉升面臨「竹子天花板」的背景下，百人會 (Committee of 100)6日舉辦主題為「如何建立人脈與策略盟友」的線上課程，邀請兩位講者分享親身經驗與策略。兩人均強調，「人脈資本」是推動個人成就與社會影響力的關鍵力量，對亞裔職場發展尤其至關重要。

擔任講者的包括洛杉磯 前副市長、現任多元文化領導力研究院(Multicultural Leadership Institute)執行長陳愉(Joy Chen)，以及「與亞裔站在一起」(Stand With Asian Americans)營運長龐布萊恩(Brian Pang，音譯)。兩位講者皆指出，亞裔常因文化背景與集體主義價值觀，不善於表現自我、主動建立關係，這在高度個人主義與外向特質被高度重視的美國職場文化中形成落差。

陳愉表示，亞裔往往擁有極高的「個人資本」，例如學歷和專業能力，但在「人脈資本」上卻略顯缺乏，這構成職涯發展的重大障礙，「人脈資本就像火箭燃料，能將你的人力資本推升到更高層次」。她認為，建立有效的人脈關係應聚焦於「共同創造成功」，而非流於形式的名片交換。

龐布萊恩則提醒，與其擴大人脈的數量，更應注重互動的深度與真誠。他鼓勵參與者發展「給予者思維」(giving mindset)，主動詢問「我能怎麼幫你」，藉此建立雙向互惠的聯繫。