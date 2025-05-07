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台灣校聯會再辦卡拉OK大賽 百人秀歌喉 25歲新血校友奪冠

記者尤昱程／紐約報導
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校聯會睽違多年再度舉辦卡拉OK大賽。(記者尤昱程／攝影)
校聯會睽違多年再度舉辦卡拉OK大賽。(記者尤昱程／攝影)

大紐約區台灣大專院校校友會聯合會(校聯會)近日在皇后區法拉盛紐約華僑文教服務中心舉辦卡拉OK歌唱比賽，吸引超過百人參與。與一般社團活動多由中高年齡層為主不同，本屆比賽有多位年輕參賽者，其中年僅25歲的黃瀞瑩奪得冠軍，成為活動亮點。

校聯會會長林映君表示，這場睽違多年的歌唱比賽在短時間內籌辦完成，原擔心報名人數不足，沒想到反應踴躍。她說，現場不乏首次參與的年輕面孔，令人感到欣慰，「校友會若無法吸收新血，就會逐漸萎縮，盼藉活動帶動更多人參與」。

黃瀞瑩表示，自己過去曾參與合唱團，曾被指出不適合獨唱，因此一半自學、一半請老師指導，花費多年練習才逐漸建立自信。她畢業於紐約大學，將於今年入讀皇后學院音樂教育系。她說，最初是以留學生聯合會代表身分參與社團活動，因在聚會中被邀請演唱後，才與校聯會建立聯繫並參加此次比賽。

比賽第二、三名分別由台灣實踐大學美東校友聯誼會的張瑛玲與馮子馨獲得。另有多位參賽者獲頒優勝獎，包括逢甲大學校友聯誼會的任莉莉、杜吉志、陳樹波，台灣科技大學校友會的游季平，中原大學大紐約地區校友會的周詩達，世新大學校友聯誼會的陳家麒，以及台北科技大學校友會的程慈馨。

本次活動評審包括紐約僑教中心主任陳永豐，以及蕭壁珠、王惠津與彭志清。評審蕭壁珠表示，參賽者整體水準不俗，年輕人展現潛力令人印象深刻，也鼓勵持續學習精進。

林映君表示，活動原預估需自費辦理，沒想到當天現場多位來賓自動捐款，意外籌得逾千元。她也表示，自己任期將於6月底結束，卸任前將再舉辦一場參訪日本清酒酒廠的活動，延續校友間的聯繫與參與熱情。

活動邀請曾登紐約歌劇舞台的清大校友陳亭屹演出。(記者尤昱程／攝影)
活動邀請曾登紐約歌劇舞台的清大校友陳亭屹演出。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 皇后區 紐約大學

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