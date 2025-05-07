布碌崙班森賀華裔、猶太社區 共同慶祝傳統月

莊文怡與班森賀猶太社區中心、紐約猶太人社區關係委員會和UJA Federation New York合作，於近日共同慶祝亞太裔猶太裔傳統月的活動。(記者胡聲橋／攝影)

每年5月是亞太裔傳統月，也是猶太 裔傳統月。市議員莊文怡與班森賀猶太社區中心(Marks JCH Bensonhurst)、紐約猶太人社區關係委員會(Jewish Community Relations Council)和UJA Federation New York合作，於近日共同慶祝亞太裔猶太裔傳統月的活動。

本次活動在79街位於海灣大道(Bay Parkway)和21大道之間舉行，班森賀猶太社區中心負責搭建主舞台，來自8大道的華裔兒童表演舞蹈，現場還有充氣滑梯，臉部彩繪、吹氣球等。猶太裔說唱歌手Kosha Dillz帶領現場觀眾一起跳舞，華裔社區團體則支起攤位，提供便民服務。

莊文怡表示，亞裔 和猶太裔都相當看重家庭和社區、重視文化傳統，且都有著不屈的歷史，為紐約市 不可忽視的力量，透過當天的活動，可以看到亞裔和猶太裔團結起來是多麼的強大。

紐約猶太人社區關係委員會(Jewish Community Relations Council)副主席波拉克(Howard M.Pollack)在致辭中也說，亞太裔和猶太裔擁有共同的價值觀、面臨共同的挑戰，這兩個民族在反對仇恨、偏見和基於文化的暴力方面是天然的盟友。無論好的時候還是壞的時候，猶太裔和亞太裔都能在紐約這個被稱為家的城市肩並肩站在一起。