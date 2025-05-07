關光宗90大壽攝影展 松柏之家揭幕「黑白作品」展至周五

關光宗90大壽藝術攝影展剪綵儀式。(記者胡聲橋／攝影)

關光宗90大壽藝術攝影展近日在布碌崙 (布魯克林)松柏之家多元化服務中心開幕，這個攝影展展出了關光宗引以為傲的一些黑白攝影作品，用作品講述了關光宗作為攝影師的藝術人生。這次攝影展吸引了眾多觀眾出席觀賞。

關光宗(Eddie Quan)現年90歲，於1960年代自加拿大移民至美國。關光宗先在波士頓藝術學院就讀，之後又到紐約攝影學院繼續深造。1973年，關光宗榮獲英國皇家攝影學會(Royal Photographic Society)頒發的高級會士(FRPS)榮譽頭銜。2018年，他又獲得聖約翰大學(St. John University)頒發的終身成就獎，以表彰他在攝影領域的卓越才華與堅持不懈的精神。

90歲高齡的關光宗親自在松柏之家為自己的攝影展剪綵。在曼哈頓擁有工作室的攝影師李傑克(Jack Li)介紹，關光宗的黑白攝影作品在他的那個時代是非常優秀的作品，更難能可貴的是，關光宗總是力求創新，試圖在每一幅作品中表現出新意。李傑克說，他20多年前就與前輩關光宗相識，關光宗在攝影方面教了他很多，讓他受益匪淺。

松柏之家負責人陳偉儀介紹，關光宗一直堅持追求攝影藝術，非常難能可貴。退休之後，他還舉辦免費的攝影講座，分享數十年積累的專業攝影經驗與人生故事。為了回饋社會，關光宗還通過捐贈攝影作品參與義賣，支持社區公益項目，在許多人心中留下了深深的印記。2024年，關光宗榮獲紐約市 青年和社區發展部(DYCD)的社區父母獎(Community Moms & Dads Award)，是布碌崙唯一的亞裔 代表。

關光宗共有五個子女，大兒子文森特(Vincent)出席了這次攝影展，他表示，父親不僅投身於攝影藝術，也是子女的榜樣，用行動引導子女走正路。文森特說，他還記得自己不到十歲的時候，有一天夜裡，父親突然把他帶到布碌崙大橋橋頭。到了才知道，父親是為了拍攝滿月下的布碌崙大橋。文森特說這件事情給他的印象太深了，至今難忘。