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母親節、佛誕節、全球慈濟日同慶 法拉盛11日嘗免費蔬食

記者尤昱程／紐約報導
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慈濟將舉辦佛誕節‧母親節‧全球慈濟日，三節合一慶祝活動。圖為去年活動現場。(本報檔案照)
慈濟將舉辦佛誕節‧母親節‧全球慈濟日，三節合一慶祝活動。圖為去年活動現場。(本報檔案照)

佛教慈濟基金會紐約分會將於11日(周日)在皇后區法拉盛舉行佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動。慈濟表示，活動是為了表達對佛陀、父母以及一切眾生的感恩之情，同時也慶祝慈濟基金會成立59周年。

今年的活動將包括浴佛儀式、母親節慶祝與親子園遊會，旨在推廣佛法，弘揚孝親理念，並讚揚天地父母與眾生的恩德。活動期間，將有素食餐點和志工表演，以傳遞感恩的精神，並邀請所有社區成員一起參與，為全球所有生靈祈福。

慈濟表示，這個三節合一活動不僅是宗教慶祝，也是一次社區集結，旨在啟發大家的善念，並表達對父母的感謝。志工們將展示如何透過浴佛典禮，來啟發每個人心中的善行，並鼓勵報恩與利益眾生。

活動中，家庭與孩子們將有機會共同參與園遊會，當地居民還可品嘗由慈濟志工精心準備的素食餐點。這些活動不僅僅是對母親的致敬，也是一個向所有長者與弱勢群體表達關懷的機會。

此活動將於11日(周日)上午10時至下午2時在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉辦，免費入場，地址為142-30 Barclay Ave。

慈濟 母親節 法拉盛

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