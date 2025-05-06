繁榮華埠總會慶母親節 布碌崙8大道發千份禮品、玫瑰

為慶祝母親節，美國繁榮華埠總會攜手布碌崙小年足球隊，於布碌崙(布魯克林)8大道舉行母親節禮品派發活動。(記者馬璿／攝影)

為慶祝母親節 ，美國繁榮華埠 總會攜手布碌崙 小年足球隊，於布碌崙(布魯克林)8大道舉行母親節禮品派發活動。該協會攜約20名義工於65街外擺起放著玫瑰花、亮光眼鏡、足球及玩偶的攤位，吸引不少人潮排隊領取。

據美國繁榮華埠總會會長田士銳介紹，本次協會共準備1000分玫瑰花與眼鏡免費派發，現場的抽獎活動則可有機會抽到蛇年公仔、福袋等禮品，現場還有熊貓及紅兔造型吉祥物與大眾免費合影。

田士銳表示，協會的足球訓練項目已執行八年，共有超過1000個家庭送孩子來參加，訓練學生多數都是華人。他認為足球班是一個讓孩子接觸戶外的好機會，沒有報名條件，僅需要繳交一周20元的報名費，課程時間約兩小時。他補充，春天課程共有12周、夏天10周、秋天則為14周，可以持續報名，沒有參與限制。