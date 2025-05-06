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來嘗鮮挖寶…法拉盛夏季街坊節 5月11日逛古董、美食街

記者高雲兒／紐約報導
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由法拉盛發展中心主辦的年度夏季街坊節活動將於5月11日與6月29日分別登場，活動地點位於緬街郵局旁的三福大道；圖為去年街坊節。(本報資料照片)
由法拉盛發展中心主辦的年度夏季街坊節活動將於5月11日與6月29日分別登場，活動地點位於緬街郵局旁的三福大道；圖為去年街坊節。(本報資料照片)

皇后區法拉盛發展中心主辦的年度夏季街坊節活動，將於5月11日(周日)與6月29日(周日)分別登場，活動地點位於緬街(Main St.)郵局旁的三福大道(Sanford Ave.)，預計吸引眾多民眾參與。

街坊節每年舉辦，已成為法拉盛社區的重要活動之一，不僅為小型商家提供展示與銷售平台，也促進社區居民之間的交流。今年主辦單位延續往年形式，邀集多樣攤位進駐，內容涵蓋男女服飾、童裝、女性配飾、手機配件、五金用品、內衣褲、床單與藥材等民生日用品。

此外，主辦方今年首次設立兩大主題專區：「古董一條街」與「美食一條街」。古董區邀請區內經營古物的商家如「高古堂」、「雅吉軒」與「玉華堂」等參與，展售書畫、瓷器與文玩等收藏品。美食區則網羅各式中西風味攤位，提供棉花糖、蒙古烤肉、炸雞、甘蔗汁、冰淇淋、炸臭豆腐、蛋堡、奶茶、炸丸子、捲餅、烤冷面、芋泥飲品與脆波波等熱門小吃。

今年的兩次活動分別設在母親節的5月11日和6月29日的美國國慶周末。兩次活動預計於上午9時開始，至下午6時結束。主辦單位表示，希望藉由街坊節促進社區經濟，也讓居民能在節慶氛圍中享受購物與美食樂趣，增進鄰里互動。

目前兩場活動的相關籌備正在進行中，有意參與或設攤者可聯繫法拉盛發展中心，電話為(917)375-7740。

法拉盛 母親節 皇后區

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