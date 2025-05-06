紐約華人聯合會7周年 暨新職員聯歡會 會長：莫忘初心

活動也有當晚諸多民選官員到場祝賀，欲參選市主計長的曼哈頓區長李文(右二)致詞肯定鐵路華工決議案通過，表示將與華人站在一起、反對仇亞行為與言論，也提出支持特殊高中、反對遊民所立場。(記者馬璿／攝影)

美國紐約華人 聯合會(ANCA)於近日舉行成立第七屆暨第四屆新職員就職聯歡晚會，除頒發獎項予多名傑出貢獻人士，席間多名民選官員也針對近日布碌崙 (布魯克林)羊頭灣遊民 所抗議一事發言。

晚會晚6時於8大道海悅大酒樓舉行，聯合會會長陳繼華致詞表示，七年時間雖短，但協會透過團結僑胞、維護鄉親法律權益，以及舉行募款活動等方式發展社區利益。他提到，成立以來協會幫助許多病重及有困難的民眾度過難關，更致力傳承中華文化，推動亞裔文化交流。他希望協會接下來能不忘初心，為僑社和華人發展繼續做出貢獻。

晚會頒發社區守護獎予市警社區事務處(Community Affairs Bureau)副警司(Deputy Chief)的佩里(Victoria Perry)，另頒發社區影響獎予華裔女警高志剛(Gina Gao)及市警社區事務處移民外展小組Hongbo Lin。