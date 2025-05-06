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紐約華人聯合會7周年 暨新職員聯歡會 會長：莫忘初心

記者馬璿／紐約報導
活動也有當晚諸多民選官員到場祝賀，欲參選市主計長的曼哈頓區長李文(右二)致詞肯定鐵路華工決議案通過，表示將與華人站在一起、反對仇亞行為與言論，也提出支持特殊高中、反對遊民所立場。(記者馬璿／攝影)
活動也有當晚諸多民選官員到場祝賀，欲參選市主計長的曼哈頓區長李文(右二)致詞肯定鐵路華工決議案通過，表示將與華人站在一起、反對仇亞行為與言論，也提出支持特殊高中、反對遊民所立場。(記者馬璿／攝影)

美國紐約華人聯合會(ANCA)於近日舉行成立第七屆暨第四屆新職員就職聯歡晚會，除頒發獎項予多名傑出貢獻人士，席間多名民選官員也針對近日布碌崙(布魯克林)羊頭灣遊民所抗議一事發言。

晚會晚6時於8大道海悅大酒樓舉行，聯合會會長陳繼華致詞表示，七年時間雖短，但協會透過團結僑胞、維護鄉親法律權益，以及舉行募款活動等方式發展社區利益。他提到，成立以來協會幫助許多病重及有困難的民眾度過難關，更致力傳承中華文化，推動亞裔文化交流。他希望協會接下來能不忘初心，為僑社和華人發展繼續做出貢獻。

晚會頒發社區守護獎予市警社區事務處(Community Affairs Bureau)副警司(Deputy Chief)的佩里(Victoria Perry)，另頒發社區影響獎予華裔女警高志剛(Gina Gao)及市警社區事務處移民外展小組Hongbo Lin。

活動也有當晚諸多民選官員到場祝賀，欲參選市主計長的曼哈頓區長李文(Mark Levine)致詞肯定鐵路華工決議案通過，表示將與華人站在一起、反對仇亞行為與言論，也提出支持特殊高中、反對遊民所立場。其他如州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)與高應達(Tony Ying Kao)、布碌崙共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、布碌崙保守黨俱樂部主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)、總監狄鍾琪皆出席。其中，多位民選官員也藉致詞表達對警方驅趕羊頭灣遊民所抗議民眾一事表達不滿，也鼓勵民眾應發聲維護自身權益。

美國紐約華人聯合會(ANCA)於近日舉行成立第七屆暨第四屆新職員就職聯歡晚會，除...
美國紐約華人聯合會(ANCA)於近日舉行成立第七屆暨第四屆新職員就職聯歡晚會，除頒發獎項予多名傑出貢獻人士，也邀請多名民選官員和社區組織領袖到場參與。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 遊民 華人

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