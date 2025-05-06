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美國福建猴嶼聯誼會辦41周年慶典 吸引約800鄉親參與

記者高雲兒／紐約報導
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美國福建猴嶼聯誼會近日在法拉盛舉辦成立41周年慶典暨護閩將軍千秋神誕紀念活動。(記者高雲兒／攝影)
美國福建猴嶼聯誼會近日在法拉盛舉辦成立41周年慶典暨護閩將軍千秋神誕紀念活動。(記者高雲兒／攝影)

美國福建猴嶼聯誼會近日在皇后區法拉盛舉辦成立41周年慶典暨護閩將軍千秋神誕紀念活動。活動吸引約800名猴嶼鄉親參與。中國駐紐約總領館領事向裕韜、榮頂及多位僑界代表應邀出席。

護閩將軍為福建猴嶼張村地區的傳統信仰神明，被視為保境安民的象徵。此次活動結合宗教祭典與社區慶祝，現場設有儀式、餐敘與文化交流，旨在延續社區凝聚力與傳統價值。

美國福建猴嶼聯誼會主席張子南表示，聯誼會自1983年成立以來，致力於聯繫僑胞、支持家鄉發展，過去40餘年來曾參與學校、廟宇、公園等建設項目，同時舉辦春節、中秋等傳統節慶活動，推動文化傳承。他提到，近年來，聯誼會也持續吸納年輕一代參與，希望促進代際傳承，延續社團活力。「未來將持續發揮橋梁作用，促進鄉情交流與美中社區理解。」

出席當日活動的嘉賓還包括聯誼會第一常務副主席張君基，名譽主席張明金、張君霖、張金登、張君佐、張子闊、張輝，猴嶼張村青年會會長張君理，華盛頓福建猴嶼聯誼會主席張子永，費城福建猴嶼聯誼會主席張君魁，以及美國福建同鄉會主席陳恒、美國福建公所主席鄭德良、美國長樂公會主席盧建順等。

費城 法拉盛 皇后區

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