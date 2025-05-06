時報廣場襲警 3少年被捕 幫派老大12歲

近日涉嫌在時報廣場鬥毆並打傷警察的三名幫派少年被捕。圖為示意圖。(記者許君達╱攝影)

據報導，涉嫌於5月2日在曼哈頓中城時報廣場 與警察發生鬥毆的三名幫派少年已被捕，其中包括一名12歲的幫派老大；市長亞當斯 (Eric Adams)也證實了這一消息，並承諾將全力緝拿另外六名涉案人員。

警方沒有公開通報這一案件，但根據媒體援引消息人士的說法，事件發生於2日晚間，一群青少年在時報廣場附近的第八大道交42街處發生大規模鬥毆，警方接報後趕赴現場處置，但有至少九名毆鬥者襲擊了警察，他們向警察投擲金屬物品和水瓶，導致一名警察受輕傷。

由於涉案嫌犯均未成年，因此他們的姓名不會被公開。截至目前，一名16歲少年被控參與騷亂、恐嚇及妨礙公務，另一名17歲少年被控襲警、魯莽危害他人安全、參與騷亂及非法持有武器，還有一名14歲嫌犯被捕，指控罪名尚未公開。另外還有一名12歲的嫌犯在被捕後已交由其家長監護，並等待家庭法院的過堂。

亞當斯證實了幾名嫌犯被捕的消息，並強調，當局絕不允許任何人攻擊作為公共安全象徵的警察。

根據「紐約郵報」(New York Post)，所有涉案人員均為來自拉丁美洲，居住地址為安置無證客的羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)，其中多人涉嫌在去年參與一系列中央公園搶劫案。

據了解，嫌犯與委內瑞拉犯罪組織「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)有關，並在時報廣場附近集結成另一個幫派，又稱「42街魔鬼」(Diablos de la 42)；阿拉瓜火車幫已被聯邦政府列為外國恐怖組織，構成「國家安全威脅」。

去年在時報廣場也曾發生襲警案，據聯邦移民暨海關執法局(ICE)，毆打兩名警員的十餘人中，有多人為「阿拉瓜火車」的幫派成員。

上月下旬，聯邦調查局(FBI)與紐約市警(NYPD)聯合行動，拘捕27名與委內瑞拉「阿拉瓜火車」相關的非法移民 ，控罪涵蓋謀殺、敲詐勒索、販毒及人口販運等多項重罪；案件亦成為該幫派成員首次在國內面臨量刑更嚴重的「反黑幫及勒索影響組織法」(RICO)的指控。