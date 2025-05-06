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衛生部重組釀危機 詹樂霞領銜20州告政府

記者許君達╱紐約報導
州檢察長詹樂霞代表紐約州領銜提告衛生部長小甘迺迪，指其機構重組方案將對公共衛生產生嚴重破壞，其他19州跟進參與提告。(線上發布會截圖)
州檢察長詹樂霞代表紐約州領銜提告衛生部長小甘迺迪，指其機構重組方案將對公共衛生產生嚴重破壞，其他19州跟進參與提告。(線上發布會截圖)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)5日宣布，代表紐約州領銜對聯邦政府重組衛生部(HHS)的行動發起訴訟，參與訴訟的還包括其他19個州。

該項訴訟的被告方包括衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)及其屬下多名衛生部門官員。訴狀稱，小甘迺迪領導的衛生部今年3月27日公布了一項拆解重組方案，計畫將屬下28個機構合併為15個，並裁員2萬人，此「魯莽」之舉導致很多關乎美國人生命與健康的關鍵項目陷入癱瘓，很多損失已無法逆轉。因而，訴狀要求聯邦法院立即叫停該重組方案，並令衛生部恢復關鍵項目以保護人民的健康與福祉。

訴狀指出，重組方案關停了大量關鍵的服務項目並解雇了大量專業人士，對公共健康構成的直接威脅包括對麻疹、結核病等流行性疾病的監測和應變能力削弱，疫苗與藥品的實驗和審批流程也將在重組後受阻，進一步影響政府對流行病的處置能力。方案還裁撤了與公眾健康密切相關的心理健康、成癮性治療、自殺干預、母嬰健康、菸草控制以及愛滋病研究防治等項目，導致關鍵服務面臨癱瘓、部分已取得較大進展的研究項目半途而廢。

此外，衛生部機構重組也將導致部分與社會福利相關的服務受到重創，受影響的項目包括兒童早教、身障兒童教育幫扶等，而解雇負責監控聯邦貧困標準以及發放家庭能源補助計畫的員工，則導致弱勢家庭難以及時獲取應有的補助。而與紐約相關的世貿中心健康計畫(WTCHP)也面臨癱瘓，導致超過13萬名九一一事件直接受害者無法繼續獲得醫療服務。

原告方指，衛生部是由國會授權成立並接受國會撥款運作的政府部門，川普政府以政治訴求為目的拆散重組這一機構，涉嫌違反數百項法律，而且其繞過國會授權、以行政命令治國的方式也踐踏了憲法規定的權力分立原則。

紐約州 麻疹 九一一

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