黃敏儀15日辦顧客服務日 解答用電疑問

市議員黃敏儀將舉辦活動，幫助民眾了解電費帳單如何計算並節省成本。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀將與聯合愛迪生電力公司(Con Edison)合作，於15日(周四)「顧客服務日」活動，居民可藉此機會與電力公司代表直接溝通，討論電費 帳單和能源使用情況。

活動期間，聯合愛迪生電力公司的工作人員將為居民提供幫助，解釋如何理解電費帳單、註冊付款計畫、了解專為老年人設計的項目，並介紹有助於降低能源費用和提高能源效率的資源。

黃敏儀表示，了解電費帳單有助於做出更好的用電決策。她說，很多人不知道，聯合愛迪生電費帳單由三個部分組成，分別為供應費、配送費和稅費，每部分大約占電費帳單總額的三分之一。了解帳單內容能幫助識別過多的能源消耗並降低費用。

此次活動旨在賦予居民更多管理能源使用的知識和工具，幫助他們識別節省成本的機會。居民可以直接與聯合愛迪生的代表對話，提出問題，了解費用如何計算，甚至尋求幫助以找出如電費無故上漲等問題。

黃敏儀說，「我鼓勵所有居民，尤其是老年人和固定收入者，抓住這個機會。活動上提供的資訊不僅能幫助參加者節省金錢，透過改變用電方式，還能為更清潔、更可持續的環境做出貢獻。這是一個雙贏的局面。」

該活動將於15日(周四)上午10時至下午3時在黃敏儀辦公室舉行，地址36-21 Latimer Place, Suite 1D。居民需提前報名參加，電話(718)888-8747，或發送電子郵件[email protected]。