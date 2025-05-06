商業垃圾收運改革再延宕 估2027年底才會上路

市清潔局官員日前表示，預計要到2027年底，全市20個「商業垃圾區」才能全面上路。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 商業垃圾收運行業，早在2019年通過法案後原本預定展開的大規模安全改革，如今面臨更多延誤。市清潔局(DSNY)官員日前表示，預計要到2027年底，全市20個「商業垃圾區」(commercial waste zones)才能全面上路，距原法規通過將已逾八年。

目前市府免費處理住宅垃圾，但商業機構須自行聘用私營公司負責收運。改革法案規定，全市畫設20個垃圾收運區域，每區不得超過三家獲許經營的商業垃圾公司。目前僅有一區已在皇后區 中部作為試點啟動。該立法起因於商業垃圾車屢次肇生致命事故。過去這些公司經常在數個行政區橫跨運行，導致駕駛疲勞並增加事故風險。

市清潔局代理局長哈洛軒(Javier Lojan)在市議會聽證會上表示，若當初推動過急，整個制度恐已瓦解。羅漢表示，今年1月啟動的皇后區試點區，尚未接獲商家針對改換垃圾公司提出投訴。市府計畫今年11月前在布朗士 再啟動兩個垃圾區，並逐步推廣至全市。不過清潔局尚未提出其餘17區的具體時程。

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)當年主導法案，現對進度表示強烈不滿。「這是法定義務，不是建議事項，」雷諾索在聲明中說。「從一開始，商業垃圾區改革就該一次性全市推行，而不是像現任政府這樣零碎分批。盡管終於有了時間表，但三年才能完成是完全不能接受的。」

根據倡議團體「改變垃圾業」(Transform Don't Trash NYC)去年秋季報告，在全市進度仍遲緩下，商業垃圾業仍造成不成比例的交通事故。羅漢指出，皇后區啟動前三個月內，清潔局對當地私營業者開出197張違規罰單，其中近半數為在收垃圾時掉落廢棄物，另有13%為闖紅燈等交通違規行為。

但被清潔局選中的公司中，有些公司的安全紀錄也並不理想。根據紐約市2021年的報告，2010年至2019年間，至少有43人死於與私人垃圾車相關的事故，另有107人受傷。有關清潔局區域畫分和簽約公司的完整名單，可訪問市清潔局官網：https://bit.ly/3HFAwDq。