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紐約下州賭場牌照競標名單減為九家 皇后區提案成焦點

記者高雲兒╱紐約報導
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雲頂世界計畫主打擴建既有場館，預算約為50億元，將現有設施升級為完整賭場綜合體。圖為願景藍圖模型。(本報檔案照)
雲頂世界計畫主打擴建既有場館，預算約為50億元，將現有設施升級為完整賭場綜合體。圖為願景藍圖模型。(本報檔案照)

原本共有11家開發商爭奪紐約下州三張賭場牌照，但近期已有兩家退出，使競標名單縮減為九家。根據多家媒體報導，原計畫在長島納蘇體育館(Nassau Coliseum)設立賭場的拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)，以及打算在曼哈頓第五大道Saks百貨樓頂興建賭場的Saks Global，已退出競爭行列。

目前，皇后區的兩項提案成為矚目焦點，分別是由紐約大都會棒球隊老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作推出的「大都會公園」(Metropolitan Park)計畫，及位於南歐松公園(South Ozone Park) 、由雲頂集團主導的雲頂世界(Resorts World)擴建計畫。

大都會公園項目預估投資額達80億元，預計將花旗球場(Citi Field)旁50畝停車場開發為結合賭場、飯店、演唱會場地、皇后區美食廣場與公共綠地的娛樂綜合體。提案團隊並承諾，若順利取得牌照，將資助建設一座橫跨法拉盛溪的高架步道「Flushing Skypark」，以及在可樂娜(Corona)地區興建超過450戶平價屋。

不過，由於相關土地為市屬公園用地，需經州議會通過「公園用地轉作商業用途」法案方可開發。目前，州參議員劉醇逸與州眾議員胡可絲(Larinda Hooks)分別提出相關法案，但主要涉及地區的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)迄今未提出對應法案，令立法進程存在不確定性。

日前市議會通過「地方同意決議」(home rule resolution)，呼籲州政府批准相關法案。近日州參議會城市委員會則對劉醇逸提出的法案進行表決，最後以四票贊成、三票反對通過。另一位州眾議員Hooks所提的版本，目前還在等待審查。

相較之下，雲頂世界計畫則主打擴建既有場館，預算約為50億元，將現有設施升級為完整賭場綜合體，並包含50畝綠地、音樂廳、飯店與員工住宅等設施。由於該場館目前已擁有經營合法賭博機的資格，其升級方案獲得當地多位民選官員支持。

市議員阿里奧拉(Joann Ariola)是市級唯一投下反對大都會公園案的成員之一。她受訪時表示：「我不認為皇后區有足夠市場容納兩家賭場。雲頂世界多年來是我們社區的良好合作夥伴，提供穩定就業，經營透明，我期待他們獲得牌照，擴展在南歐森的足跡。」

州參議員艾達博(Joseph Addabbo)、也是州參議會賽馬與博彩委員會主席表示，儘管金沙與Saks退出傳聞已經流出，但尚未正式確認其對評選程序的具體影響。「我們目前還不知道退出是否真的發生，也不知道會對結果造成什麼樣的變化。這一切將取決於何時正式進入評選流程。」

根據賭場牌照評選時程，所有申請將於6月27日截止。各案將成立社區諮詢委員會(CAC)審查並收集意見，並於9月30日前完成投票。若有三分之二成員支持，該案將進入下一階段，由州賭場設施選址委員(GFLB)進行審查。預計12月1日做出決議，並於12月31日前頒發正式牌照。

大都會公園項目預估投資額達80億元，預計將花旗球場旁50畝停車場開發為結合賭場、...
大都會公園項目預估投資額達80億元，預計將花旗球場旁50畝停車場開發為結合賭場、飯店、演唱會場地、皇后區美食廣場與公共綠地的娛樂綜合體。圖為大都會公園模擬圖。(取自大都會公園官網)

大都會 皇后區 參議員

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