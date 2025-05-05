1116億元 亞當斯推年度預算 稱「史上最佳」

市長亞當斯(左)近日在官邸瑰西園與副市長艾曼莎(右)舉辦媒體圓桌會，推介其最新公布的2026財年行政預算。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)近日在位於曼哈頓的市長官邸瑰西園 (Gracie Mansion)，與副市長艾曼莎(Ana Almanzar)舉行媒體圓桌會，推介最新公布的2026財年預算。亞當斯形容這份總額1116億元的預算是「史上最佳」。

盡管市內支持率創新低，亞當斯手中仍握有一項鞏固連任希望的強大武器，即1116億元的預算。亞當斯反覆稱本次的「行政預算案」是「史上最佳預算」，並強調他恢復並擴大對於課後活動與幼兒教育的投資。

亞當斯指出，他上任三年來面對多重危機，包括新冠疫情、移民 潮以及聯邦資金不穩等挑戰，「但我們挺過來了」，並強調市府已與九成以上工會完成合約協商，創下85億元的儲備金紀錄，是紐約市 歷來最高。

本次預算案與他過去幾年對預算的調門大相逕庭。先前亞當斯屢次以「移民潮擠壓市政資源」為由推動刪減預算，如今卻充滿慶祝氛圍。他也幾乎未提及預算文件本身對於當前形勢的警示，包括「金融市場混亂」與「川普政府政策」等字眼。

根據預算，市府下個財政年度約6%開支仍仰賴聯邦資金。亞當斯表示：「無論白宮或州府奧伯尼(Albany)誰執政，我都會為紐約市民而戰。」他特別點名州府從紐約市抽回3億元的托育與社福相關資金，要求市府接手原由州府資助的項目，「我們甚至沒參與決策，卻要負擔全額，這完全說不過去。」

在與記者互動時，亞當斯也駁斥外界對遣返無證客的擔憂。「他們說天要塌了，」他說，「但我們證明他們錯了。學校繼續開放，ICE不會進入學校，市政服務照常，天不會塌下來。」