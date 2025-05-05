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布碌崙U大道華裔示威 反對建遊民所

記者胡聲橋╱紐約報導
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在U大道上冒雨遊行的各族裔抗議者。(記者胡聲橋╱攝影)
在U大道上冒雨遊行的各族裔抗議者。(記者胡聲橋╱攝影)

以華裔為主的各族裔抗議者，4日在布碌崙(布魯克林)羊頭灣U大道擬建遊民所前集會，多名民選官員、社區人士和上千名抗議者一道，高舉標語旗幟沿著U大道遊行，再次表達了堅決反對U大道遊民所的決心。

當天中午12時過後，抗議者冒雨在擬建遊民所處的對街集會，高舉「不要庇護所」等英文標語，並大喊反對庇護所的口號。抗議者於下午1時30分左右從科伊爾街2134號出發，沿U大道向西遊行。

州參議員陳學理在集會中感謝所有抗議者。陳學理說，市政府為什麼一定要在這裡建造遊民所？為什麼守法的居民一個個被逮捕？現在市府的遊民所項目不起作用，有需要的人沒有得到幫助，需要進行徹底改變。

紐約市長共和黨參選人史里華(Curtis Sliwa)說，他此前與抗議者肩並肩，共同反對在布碌崙巴斯大道(Bath Ave)、25大道交86街、以及10大道交50街處建遊民所。科伊爾街2134號要從可負擔住房變成遊民所，這令他震驚。他質問，為什麼曼哈頓富人區沒有遊民所，為什麼市長亞當斯(Eric Adams)和11名市長參選人沒有到這裡來支持抗議者？史里華表示，如果他當選，將在全市範圍取消所有遊民所。

第59選區州眾議員威廉姆斯(Jamie Williams)說，這裡雖然不是她的選區，但她必須站出來表示支持，因為這裡發生的事可能發生在任何其他選區。她將繼續支持反對遊民所的人。

位於羊頭灣科伊爾街(Coyle St.)2134號的場址曾在2021年由市府和布碌崙第15社區委員會共同決定興建一處包含可負擔住房的混合用途建築。該項目近期變更所有權後，新業主將用途改為遊民所。這引起了周圍居民，尤其是華裔居民的強烈反對，抗議者日夜守護遊民所場址，阻止開工。4月30日，在警察的護送下，開發商用載重卡車將垃圾斗運入遊民所場址，試圖阻止的抗議者與警方發生衝突，共有至少七人被逮捕，這更引起了抗議者的憤怒。

第48區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、第46選區市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)、紐約市第48選區市議員參選人李凱健(Ari Kagan)等人也參加了當天的集會遊行。

民代和社區人士帶領遊行人群在U大道示威。(記者胡聲橋╱攝影)
民代和社區人士帶領遊行人群在U大道示威。(記者胡聲橋╱攝影)
抗議者在科伊爾街2134號前集會。(記者胡聲橋╱攝影)
抗議者在科伊爾街2134號前集會。(記者胡聲橋╱攝影)

遊民 布碌崙 紐約市

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