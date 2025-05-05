人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

由於聯邦航空管理局長期以來的技術故障以及人手短缺，美聯航決定取消每日35班往返紐瓦克的班次。圖為示意圖。(美聯社)

紐約市 及周邊區域最大的機場之一，紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport，EWR)，於近日經歷大規模航班延誤及取消；一名該機場的航空交通管制專員在接受媒體採訪時表示，「無論如何要避開紐瓦克 」。

紐瓦克機場 是全美最繁忙的機場，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)歸咎是空中交通管制員短缺，加上其他技術故障因素導致機場出現大混亂。 這個亂象直到3日仍未改善，航班平均延誤近兩小時，最長更延誤達五小時。近一周以來的航班大延誤，對洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、邁阿密、達拉斯及其他城市機場亦帶來連鎖反應。

美聯航(United Airlines)執行長柯比 (Scott Kirby)日前發布聲明表示，由於FAA長期以來的技術故障以及人手短缺，美聯航決定取消每日35班往返紐瓦克的班次；「多年來，美聯航一直強調必須徹底改革紐瓦克的航管系統，我們支持FAA進行結構性改善，但長期以來存在的問題於現在已達臨界點」。

柯比透露，過去幾天，FAA航管人員所依賴的科技系統多次失靈，導致數十班飛機被迫改降、數百班航班延誤或取消，數千名乘客行程受阻。此外，他也指出，近日，紐瓦克航管人員中有超過20%請辭，進一步惡化了本已人手不足的狀況；「FAA已明確表示，在人力現況未得到改善前，紐瓦克機場將無法處理現行航班量」。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至4日上午，紐瓦克機場已有210個航班延誤，另有88個航班遭取消。一名小紅書用戶Cici表示，自己上周自加拿大蒙特婁(Montreal)出發，在即將飛抵紐瓦克時，機上廣播說「有交通問題要在空中盤旋」；30分鐘後，航班竟返航重回蒙特婁。

而一名紐瓦克機場的航管專員在接受NBC採訪時直言，「現在從紐瓦克起飛並不安全」。該員工強調，現場情況對乘客構成潛在風險，並建議民眾近期「無論如何要避免該機場」。