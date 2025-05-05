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500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝緊急警報按鈕，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝緊急警報按鈕，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)4日宣布，市府將為全市500家位於高犯罪率地區的街角雜貨店(bodega)安裝「緊急警報按鈕」(panic button)，以確保員工在遭遇危險時能以最快速度聯繫紐約市警(NYPD)。

亞當斯表示，此項名為「隱形盾」(SilentShield)的安全計畫將在未來幾個月內執行，總投資160萬元。僅在一日前，一名男子於哈林區(Harlem)的雜貨店內遭刺六刀身亡。全美雜貨店聯盟(United Bodegas of America)多年來一直呼籲政府協助安裝此類安全設備，保護處於高風險環境中的雜貨店工作人員。

亞當斯在記者會上表示，「以前(雜貨店中)是貓驅趕老鼠，現在我們將與警方直接合作，趕走那些試圖搶劫店家的『危險大貓』」。

市府官員說明，「隱形盾」系統將在配備隱藏式緊急按鈕外，還會將店內監控畫面即時傳送至當地警局，以供警方即時監看並迅速應變。同時，市府也將為店員提供相關培訓，教導如何在面臨危險時使用裝置。

出於安全考量，市府表示將不會對外公開哪些店家已安裝緊急按鈕。

儘管紐約市整體搶劫案和零售竊盜案件較去年同期分別下降19%和8%，但亞當斯表示，雜貨店內的犯罪情況仍頻繁發生，尤其是竊盜行為；市府目前沒有專門針對雜貨店的犯罪數據。

2023年，全美雜貨商聯盟曾在短時間內發生兩起致命攻擊事件後，公開呼籲市府設置緊急安全機制。該聯盟發言人馬迪歐(Fernando Mateo)對「隱形盾」計畫表示歡迎，稱該計畫這將徹底改變紐約市雜貨店員工的處境；「過去他們常在危急時刻孤立無援，但今天，這份沉默終於畫下句點」。

亞當斯 紐約市

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