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王文祥伉儷捐款醫療 王嘉廉辦命名剪綵禮

記者高雲兒╱紐約報導
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王嘉廉社區醫療中心近期在法拉盛40路診所舉辦「王文祥與王范文華命名典禮」剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心近期在法拉盛40路診所舉辦「王文祥與王范文華命名典禮」剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝王文祥與王范文華伉儷捐贈297萬元善款、支持擴大醫療服務，王嘉廉社區醫療中心近期在法拉盛40路診所舉辦「王文祥與王范文華命名典禮」(Walter and Shirley Wang)剪綵儀式。多位聯邦與市府民選官員到場，包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫與市議員黃敏儀，以及市長辦公室社區事務處副處長顧雅明等，見證社區醫療資源的提升。

這筆捐款將用於多項重要改善措施，包括在法拉盛設立全新的眼科門診、翻新曼哈頓華埠的兒科診室，以及在醫療中心六個服務據點增聘醫療專業人員，應對日益增長的病患需求。

王嘉廉社區醫療中心行政總監査高書(Kaushal Challa)表示，「在王氏伉儷的慷慨支持下，醫療中心得以進一步實踐我們為服務不足社區提供公平、可及性醫療的使命。他們的捐贈不僅提升了基礎醫療的可獲得性，也為我們培養未來醫療專才創造了可能。」

據悉，王氏家族長年投入公共健康、教育與亞裔社群公益事業，王文祥的父親王永慶曾創立台灣長庚紀念醫院，其所屬的醫療體系至今仍為亞洲最先進的民營醫療體系之一。王氏家族致力於推動健康平權的理念，與王嘉廉醫療中心「以文化敏感方式服務弱勢社群」的宗旨高度一致。

王嘉廉醫療中心強調，命名典禮不僅展現王氏家族對社區的深厚情感，也象徵著亞裔移民醫療資源的又一次重要提升。

為慶祝王文祥與王范文華伉儷捐贈297萬元善款、支持擴大醫療服務，王嘉廉社區醫療中...
為慶祝王文祥與王范文華伉儷捐贈297萬元善款、支持擴大醫療服務，王嘉廉社區醫療中心近期在法拉盛40路診所舉辦「王文祥與王范文華命名典禮」剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)

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