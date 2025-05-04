我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

華埠牌樓設計徵求藝術家 6/15申請截止

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市經濟發展局與文化事務局，呼籲藝術家參與華埠牌樓的設計，申請截止日期為6月15日。(記者劉梓祁╱攝影)
市經濟發展局與文化事務局，呼籲藝術家參與華埠牌樓的設計，申請截止日期為6月15日。(記者劉梓祁╱攝影)

在「通達華埠」(Chinatown Connections)項目中的牌樓設計概要公布後，市經濟發展局(NYCEDC)與市文化事務局(DCLA)日前透過「百分之藝」計畫(Percent for Art)，開啟「華埠迎賓牌樓」(Chinatown Welcome Gateway)設計藝術家公開徵件。

市府表示，入選藝術家將於項目初期即與設計團隊「Marvel」合作，確保牌樓的藝術構想與「通達華埠」整體規畫相符。根據規畫，牌樓旨在展現華埠文化遺產、改善複雜的交通流動，並帶動在地經濟發展。

市經濟發展局總裁兼執行長金博爾(Andrew Kimball)表示，華埠迎賓牌樓的設計徵件，象徵市府推動「通達華埠」計畫邁入實質階段，期盼選出一位能呈現濃厚文化意涵，為紐約華埠塑造標誌性門面的藝術家。

根據評選標準，藝術家須年滿18歲，並具備在美國合法工作的資格，且擁有一定的藝術專業水平與藝術實踐經驗，還有具備與設計團隊合作的能力。有意申請的藝術家須提交一份設計構想說明書，並提供過往相關作品作為經驗證明，網頁為https://nyculture.submittable.com/submit，截止日為6月15日(周日)。

在審查過程中，評選委員會將重點考慮藝術家是否與華埠社區有深刻且有意義的聯繫，以及是否具有與社區密切合作的經驗，同時是否具備創造「使華埠社區成員產生強烈歸屬感與自豪感作品的能力」。由於項目仍在開發初期，藝術家在申請時無須提交既定的設計提案，而是透過「設計工作坊」向委員會介紹過往作品、對本項目的構想、相關案例研究和工作風格等內容。

評選委員會由文化局組建，具備表決權的成員有文化局代表兩位、經濟發展機構代表、市交通局(DOT)代表、「Marvel」建築事務所和三位具備藝術專業背景的公眾代表；顧問則由社區組織與團體代表和通達華埠工作組等人組成。

據經濟發展局，入選藝術家將於夏季公布。市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)表示，「華埠迎賓牌樓不僅僅是一個入口，更是一個象徵，致敬華人移民在紐約市深厚而豐富的歷史、身分與貢獻。」

華埠 紐約市 華人

上一則

陸天娜批川普打擊金融監管 置長者於詐騙風險中

下一則

市警9個月內轉移2萬多遊民 大多去向不明
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬
楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分

楊圓圓3部短片高線公園展出 聚焦華埠記憶與華人身分
競選曼哈頓區長 霍伊曼走訪華埠

競選曼哈頓區長 霍伊曼走訪華埠
分享「心」事… 身心康泰同樂日 5/10華埠舉辦

分享「心」事… 身心康泰同樂日 5/10華埠舉辦

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決