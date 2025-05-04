華埠牌樓設計徵求藝術家 6/15申請截止

市經濟發展局與文化事務局，呼籲藝術家參與華埠牌樓的設計，申請截止日期為6月15日。(記者劉梓祁╱攝影)

在「通達華埠 」(Chinatown Connections)項目中的牌樓設計概要公布後，市經濟發展局(NYCEDC)與市文化事務局(DCLA)日前透過「百分之藝」計畫(Percent for Art)，開啟「華埠迎賓牌樓」(Chinatown Welcome Gateway)設計藝術家公開徵件。

市府表示，入選藝術家將於項目初期即與設計團隊「Marvel」合作，確保牌樓的藝術構想與「通達華埠」整體規畫相符。根據規畫，牌樓旨在展現華埠文化遺產、改善複雜的交通流動，並帶動在地經濟發展。

市經濟發展局總裁兼執行長金博爾(Andrew Kimball)表示，華埠迎賓牌樓的設計徵件，象徵市府推動「通達華埠」計畫邁入實質階段，期盼選出一位能呈現濃厚文化意涵，為紐約華埠塑造標誌性門面的藝術家。

根據評選標準，藝術家須年滿18歲，並具備在美國合法工作的資格，且擁有一定的藝術專業水平與藝術實踐經驗，還有具備與設計團隊合作的能力。有意申請的藝術家須提交一份設計構想說明書，並提供過往相關作品作為經驗證明，網頁為https://nyculture.submittable.com/submit，截止日為6月15日(周日)。

在審查過程中，評選委員會將重點考慮藝術家是否與華埠社區有深刻且有意義的聯繫，以及是否具有與社區密切合作的經驗，同時是否具備創造「使華埠社區成員產生強烈歸屬感與自豪感作品的能力」。由於項目仍在開發初期，藝術家在申請時無須提交既定的設計提案，而是透過「設計工作坊」向委員會介紹過往作品、對本項目的構想、相關案例研究和工作風格等內容。

評選委員會由文化局組建，具備表決權的成員有文化局代表兩位、經濟發展機構代表、市交通局(DOT)代表、「Marvel」建築事務所和三位具備藝術專業背景的公眾代表；顧問則由社區組織與團體代表和通達華埠工作組等人組成。

據經濟發展局，入選藝術家將於夏季公布。市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)表示，「華埠迎賓牌樓不僅僅是一個入口，更是一個象徵，致敬華人 移民在紐約市 深厚而豐富的歷史、身分與貢獻。」