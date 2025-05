陸天娜批川普打擊金融監管 置長者於詐騙風險中

聯邦參議員陸天娜日前召開記者會,點名川普政府正試圖削弱消費者金融保護局,將數百萬名長者置於金融詐騙風險之中。圖為陸天娜在曼哈頓下城召開記者會。(取自陸天娜辦公室)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前以參議院老齡委員會(Senate Aging Committee)民主黨最高層成員身分召開記者會,點名川普 政府正試圖削弱消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB),將數百萬名長者置於金融詐騙風險之中。

陸天娜指出,川普正企圖解散該聯邦機構,已試圖裁撤近九成員工,包括專門協助長者的「老齡金融保護辦公室」(Office of Financial Protection of Older Americans),目前僅剩一人。僅在2023年,全美60歲以上民眾因詐騙損失達34億元,而長者本就是詐騙的主要目標群體,失去CFPB提供的金融教育、跨部門合作與執法支援後,長者將更加無助。

據悉,CFPB負責監管大銀行與企業,每年處理數百萬起消費者申訴。旗下的老齡金融保護辦公室專為年長者提供資源,協助他們識別常見詐騙手法,並就醫療帳單 、債務、逆向抵押貸款 與喪偶後的財務處理等議題提供協助。

陸天娜稱,關閉CFPB並非川普政府首度針對長者財務福祉下手,他也通過關閉社安局(Social Security)辦公室、裁撤數千名員工、取消電話客服,使許多長者難以取得本應享有的福利。同時,他的政府亦凍結多項信用報告準則改革,削弱對長者受害者的保護。

「自2008年金融危機後設立以來,CFPB已為受騙上當的美國人爭取超過210億元的補償與賠償」,陸天娜表示。「如今川普卻意圖關閉該局,剝奪長者的重要資源與協助,讓他們可能損失畢生積蓄、甚至陷入債務。我將竭盡所能阻止這項草率且違法的行動。」

去年2月,住在法拉盛39歲的華人男子梁飛(Fei Liang,音譯)在外州賭場被捕,他謊稱自己是社安局、銀行人員或公司負責人等,向長者行騙,表示他們的帳戶被盜,指示他們將資金導入其他帳戶以進行臨時保管,詐騙金額共計60萬元以上。