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陸天娜批川普打擊金融監管 置長者於詐騙風險中

記者范航瑜╱紐約報導
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聯邦參議員陸天娜日前召開記者會，點名川普政府正試圖削弱消費者金融保護局，將數百萬名長者置於金融詐騙風險之中。圖為陸天娜在曼哈頓下城召開記者會。(取自陸天娜辦公室)
聯邦參議員陸天娜日前召開記者會，點名川普政府正試圖削弱消費者金融保護局，將數百萬名長者置於金融詐騙風險之中。圖為陸天娜在曼哈頓下城召開記者會。(取自陸天娜辦公室)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前以參議院老齡委員會(Senate Aging Committee)民主黨最高層成員身分召開記者會，點名川普政府正試圖削弱消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)，將數百萬名長者置於金融詐騙風險之中。

陸天娜指出，川普正企圖解散該聯邦機構，已試圖裁撤近九成員工，包括專門協助長者的「老齡金融保護辦公室」(Office of Financial Protection of Older Americans)，目前僅剩一人。僅在2023年，全美60歲以上民眾因詐騙損失達34億元，而長者本就是詐騙的主要目標群體，失去CFPB提供的金融教育、跨部門合作與執法支援後，長者將更加無助。

據悉，CFPB負責監管大銀行與企業，每年處理數百萬起消費者申訴。旗下的老齡金融保護辦公室專為年長者提供資源，協助他們識別常見詐騙手法，並就醫療帳單、債務、逆向抵押貸款與喪偶後的財務處理等議題提供協助。

陸天娜稱，關閉CFPB並非川普政府首度針對長者財務福祉下手，他也通過關閉社安局(Social Security)辦公室、裁撤數千名員工、取消電話客服，使許多長者難以取得本應享有的福利。同時，他的政府亦凍結多項信用報告準則改革，削弱對長者受害者的保護。

「自2008年金融危機後設立以來，CFPB已為受騙上當的美國人爭取超過210億元的補償與賠償」，陸天娜表示。「如今川普卻意圖關閉該局，剝奪長者的重要資源與協助，讓他們可能損失畢生積蓄、甚至陷入債務。我將竭盡所能阻止這項草率且違法的行動。」

去年2月，住在法拉盛39歲的華人男子梁飛(Fei Liang，音譯)在外州賭場被捕，他謊稱自己是社安局、銀行人員或公司負責人等，向長者行騙，表示他們的帳戶被盜，指示他們將資金導入其他帳戶以進行臨時保管，詐騙金額共計60萬元以上。

川普 貸款 醫療帳單

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