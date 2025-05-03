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競選曼哈頓區長 霍伊曼走訪華埠

記者劉梓祁╱紐約報導
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正競選曼哈頓區長的霍伊曼(中)日前走訪華埠。(許振輝╱攝影)
正競選曼哈頓區長的霍伊曼(中)日前走訪華埠。(許振輝╱攝影)

正在競選曼哈頓區長的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)近日與多位社區活躍人士於華埠視察，以了解商家經營狀況及居民關切的經濟與民生問題。

本次視察從柏路(Park Row)與劉錦廣場(Kimlau Square)起始，同行者向霍伊曼表達了全面恢復柏路通行權的訴求，包括私人車輛、救護車、巴士、自行車及行人通道。他們指出，紐約市警長期限制該道路的使用，已嚴重影響交通和當地商業活動。

同行者包括前法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)、市議員傅里達(Kathryn Freed)和「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)代表李卓勳(Jan Lee)等人，他們長期要求重開柏路，但市府已決定繼續關閉。盡管如此，霍伊曼說「我們必須要開放柏路」。

霍伊曼還走訪了「合記」、「喜運來」、「Cafe Diem」和「Paper Sons Cafe」等華埠商家，與店主了解經營現況及所困難。有業者說，希望未來的區長能推動稅務優惠，保護「傳統企業」並給予足夠的稅務紓困。

霍伊曼強調，他將帶著社區聲音回到州議會，並與同事如州參議員劉醇逸(John Liu)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)合作，推動資源及政策以支持華埠。

霍伊曼現擔任州參議會司法委員會主席，代表47區，主要涵蓋曼哈頓西區與格林威治村(Greenwich Village)等地。在議會中，霍伊曼作風屬於進步派，關注議題涵蓋性少數群體平權、租客與工人權益和公共安全的系統性改革等，並曾支持保釋法改革。

針對近年反猶、反亞裔、以及反性少數等仇恨犯罪激增，霍伊曼在2023年提出「仇恨犯罪現代化提案」，並成功爭取將其內容納入2024年至2025年度紐約州預算。該提案將可被起訴為仇恨犯罪的刑事罪名從原本的66項擴充至97項，新增包含幫派攻擊、性侵害、虛報罪案等罪名，但目前未有進展。

競選曼哈頓區長，霍伊曼走訪華埠。(許振輝╱攝影)
競選曼哈頓區長，霍伊曼走訪華埠。(許振輝╱攝影)
競選曼哈頓區長，霍伊曼走訪華埠。(特約記者許振輝╱攝影)
競選曼哈頓區長，霍伊曼走訪華埠。(特約記者許振輝╱攝影)

華埠 仇恨犯罪 曼哈頓

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