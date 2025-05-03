州府啟動賦能行動 助亞太裔企業

州長霍楚2日宣布啟動「亞太裔企業賦能行動」，協助亞太裔及女性企業主申請紐約州「少數族裔與女性企業」(MWBE)認證。圖為霍楚3月突訪曼哈頓華埠。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，州長霍楚 (Kathy Hochul)2日宣布啟動「亞太裔企業賦能行動」(AAPI Enterprise Empowerment Initiative)，協助亞太裔及女性企業主申請紐約州 「少數族裔與女性企業」(MWBE)認證，爭取州府合約機會。

該行動自即日起至6月13日(周五)推行，由紐約商業諮詢中心網絡提供免費申請協助，根據州府簡化後的認證流程，申請最快可於90天內獲得審核結果。若企業符合「行政法」第15-A條與第五章規定，並能在五個工作日內回覆相關文件，還可透過一對一技術協助，加速審核進度。

MWBE認證是聯邦與州府對少數族裔與女性擁有企業的官方認可，有助企業取得政府合約、提升市場能見度，並接觸發展資源。霍楚表示，這項行動不僅提供專業協助，幫助企業完成認證，更是實現州府經濟多元化承諾的重要一步。

除認證協助外，州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)與州電力局(New York Power Authority, NYPA)亦啟動新合作，擴展「商業成長加速計畫」(Business Growth Accelerator Program)，針對建築與半導體等產業，預計協助全州200家MWBE企業發展。

該計畫目前正處訓練階段，將持續至2026年9月，提供地區性商業訓練、一對一導師指導、業界對接與融資資源，幫助企業提升商業管理、採購及財務能力，制定個別化成長藍圖。主辦單位表示，目前正在招募企業參與，有意者可至官網查詢詳情與申請，網址為esd.ny.gov/mwbe-business-growth-accelerator-program。