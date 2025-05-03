防控公園野火 市議會通過「戰略」法案

市議會日前通過應對公園野火計畫，要求市公園局和消防局制定策略並每年報告火情。(記者劉梓祁╱攝影)

鑒於氣候變遷 令野火風險日增，紐約市 議會近期表決通過「野火緩解戰略法案」，要求市公園局及康樂局(DPR)與消防局(FDNY)在2026年3月前提交全市首份野火防控戰略，並按年公布公園內灌木及林地火災統計。

市議會指出，紐約擁有逾3萬畝公園，占全市土地面積約14%；去年秋季的罕見乾旱更在兩周內引發270多起的灌木火，為歷來同期最高紀錄。

該法案主要內容包括，要求市公園及康樂局和消防局制定涵蓋滅火程序、風險評估、資源調配等的整體戰略並定期更新；規定公園局每年向市議會提交涵蓋起火原因、受災面積等的公園火情報告。

提出法案的市議會公園委員會主席、皇后區議員克里斯南(Shekar Krishnan) 表示，「我們必須竭盡所能，保護城市綠地免受野火的長期破壞」，法案獲得包括他在內的11位議員支持。

市消防局部門主管斯波西托(John Esposito)今年1月在議會聽證會上指，2024年秋季多起火勢蔓延迅速、地形險峻，標誌著「威脅程度進入新階段」，盡管無人傷亡，撲救難度顯著增加。火災波及范考特蘭(Van Cortlandt)、展望(Prospect)、高橋(Highbridge)及艾利池(Alley Pond)等多座大型公園，最高峰時曾動員140名消防與救護人員，並需借用哈林河(Harlem River)水源滅火。

市公園局助理局長拉爾森(Marit Larson)也指出，去年10月中至11月中，共有四個行政區的10座公園在13天內發生大規模林火，影響森林自然區域逾41畝，堪稱數十年來最大規模。她表示，公園局支持立法初衷，願與議會及消防局合作，通過立法與行政手段降低火災風險。

市長亞當斯 (Eric Adams)去年曾因野火臨時禁止戶外燒烤、煙火及明火活動，並命消防局成立野火工作小組。數據顯示，市區公園內的大部分失控火源起於垃圾桶、公共廁所或長椅。

克里斯南相信，新法將為政府與社區建立預警、培訓與執法框架，減少人為火種。