紀錄片「緣起乒乓」紐約首映 回顧美中「化冰」
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紀錄片「緣起乒乓」(Your Serve or Mine)日前在紐約電影學院(New York Film Academy)舉行全球首映，吸引近百名觀眾出席。該片由艾美獎得主、紐約電影學院(NYFA)新聞系榮譽系主任艾倫霍夫(Bill Einreinhofer)執導，回顧1970年代初「乒乓外交」打破美中冷戰僵局的歷史時刻，並聚焦新一代美中大學生如何延續這段跨國人文交流的精神。
電影以1971年日本名古屋世界乒乓錦標賽的一個小插曲為引子，一名美國選手誤搭上一輛中國隊巴士，意外促成雙方的互動。此事促使中國主動邀請美國隊訪華，開啟自1949年以來美中之間的首次官方交流，這場「小球轉動大球」的歷史事件，被認為是後來前總統尼克森(Richard Nixon)訪華與兩國建交的催化劑。
主創團隊表示，當年的乒乓外交，並非由官員主導，而是一群年輕運動員無心插柳的善意互動，為政治破冰鋪路。如今，這份傳承的火種延續至美中兩國大學生，他們在文化、教育、運動等領域持續互動，扮演「非官方外交官」的角色。
影片歷時多年拍攝，取景涵蓋北京、上海、洛杉磯、紐約、鳳凰城與波特蘭等城市，記錄下今日美中青年之間的交流與碰撞，也透過珍貴影像與訪談回顧1970年代的歷史現場。「緣起乒乓」將於9日(周五)晚間8時於美國公共電視網(PBS)應用程序與World Channel頻道播出，作為亞太裔傳統月慶祝活動的一部分。更多資訊可參考官網yourserveormine.com。
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