我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

紀錄片「緣起乒乓」紐約首映 回顧美中「化冰」

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀錄片「緣起乒乓」日前在紐約電影學院舉行全球首映。(記者范航瑜╱攝影)
紀錄片「緣起乒乓」日前在紐約電影學院舉行全球首映。(記者范航瑜╱攝影)

紀錄片「緣起乒乓」(Your Serve or Mine)日前在紐約電影學院(New York Film Academy)舉行全球首映，吸引近百名觀眾出席。該片由艾美獎得主、紐約電影學院(NYFA)新聞系榮譽系主任艾倫霍夫(Bill Einreinhofer)執導，回顧1970年代初「乒乓外交」打破美中冷戰僵局的歷史時刻，並聚焦新一代美中大學生如何延續這段跨國人文交流的精神。

電影以1971年日本名古屋世界乒乓錦標賽的一個小插曲為引子，一名美國選手誤搭上一輛中國隊巴士，意外促成雙方的互動。此事促使中國主動邀請美國隊訪華，開啟自1949年以來美中之間的首次官方交流，這場「小球轉動大球」的歷史事件，被認為是後來前總統尼克森(Richard Nixon)訪華與兩國建交的催化劑。

主創團隊表示，當年的乒乓外交，並非由官員主導，而是一群年輕運動員無心插柳的善意互動，為政治破冰鋪路。如今，這份傳承的火種延續至美中兩國大學生，他們在文化、教育、運動等領域持續互動，扮演「非官方外交官」的角色。

影片歷時多年拍攝，取景涵蓋北京、上海、洛杉磯、紐約、鳳凰城與波特蘭等城市，記錄下今日美中青年之間的交流與碰撞，也透過珍貴影像與訪談回顧1970年代的歷史現場。「緣起乒乓」將於9日(周五)晚間8時於美國公共電視網(PBS)應用程序與World Channel頻道播出，作為亞太裔傳統月慶祝活動的一部分。更多資訊可參考官網yourserveormine.com。

紀錄片「緣起乒乓」日前在紐約電影學院舉行全球首映。(記者范航瑜╱攝影)
紀錄片「緣起乒乓」日前在紐約電影學院舉行全球首映。(記者范航瑜╱攝影)

艾美獎 洛杉磯 日本

上一則

防控公園野火 市議會通過「戰略」法案

下一則

護理員集會反24小時工作制 參選人華登聲援
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

擁抱春日 紐約踏春小徑推薦

擁抱春日 紐約踏春小徑推薦
紐約市政廳地鐵站致命刺殺 嫌犯投案被控過失殺人

紐約市政廳地鐵站致命刺殺 嫌犯投案被控過失殺人
州長霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅

州長霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅
投訴過多 這城市擠下紐約、洛杉磯成全美最髒都市

投訴過多 這城市擠下紐約、洛杉磯成全美最髒都市

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光