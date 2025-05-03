紀錄片「緣起乒乓」紐約首映 回顧美中「化冰」

紀錄片「緣起乒乓」日前在紐約電影學院舉行全球首映。(記者范航瑜╱攝影)

紀錄片「緣起乒乓」(Your Serve or Mine)日前在紐約電影學院(New York Film Academy)舉行全球首映，吸引近百名觀眾出席。該片由艾美獎 得主、紐約電影學院(NYFA)新聞系榮譽系主任艾倫霍夫(Bill Einreinhofer)執導，回顧1970年代初「乒乓外交」打破美中冷戰僵局的歷史時刻，並聚焦新一代美中大學生如何延續這段跨國人文交流的精神。

電影以1971年日本 名古屋世界乒乓錦標賽的一個小插曲為引子，一名美國選手誤搭上一輛中國隊巴士，意外促成雙方的互動。此事促使中國主動邀請美國隊訪華，開啟自1949年以來美中之間的首次官方交流，這場「小球轉動大球」的歷史事件，被認為是後來前總統尼克森(Richard Nixon)訪華與兩國建交的催化劑。

主創團隊表示，當年的乒乓外交，並非由官員主導，而是一群年輕運動員無心插柳的善意互動，為政治破冰鋪路。如今，這份傳承的火種延續至美中兩國大學生，他們在文化、教育、運動等領域持續互動，扮演「非官方外交官」的角色。