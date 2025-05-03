紐約租金調漲案最高擬漲7.75% 租客集會抗議喊凍租

超過百人日前在市租金評議會會議開始前進行集會抗議，表達停止漲租的訴求。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市租金 評議會(Rent Guidelines Board)日前初步通過調漲租金方案，建議自10月1日起，對約100萬戶穩租房的新簽租約實施1.75%至4.75%的一年租期漲幅，以及4.75%至7.75%的兩年租期漲幅。會議舉行前，數百名租客 與倡議團體在場外集會抗議，要求全面凍租。

此次通過的漲幅屬初步決議，最終投票預計6月舉行，根據往例，實際調幅通常落在初步範圍內。該評議會由市長任命的九名成員組成，包括兩位房東代表、兩位租客代表與五位公共代表，若最終通過，將是自2022年以來連續第四年調漲租金。

唐人街租客協會(CAAAV)的租客代表謝女士表示，她在華埠 居住十多年，目前從事照護工作，房租占收入三成，只能租住小房間。她說，這幾年物價上漲，居住壓力愈來愈重，所在大樓內的房間三年來漲了一百多元，許多基層勞工因此被迫搬離。

她說，租客需要穩定的住所，不希望再因租金上漲而流離失所。她表示，CAAAV已支持州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)，因為他承諾若當選市長，將四年不漲租，讓租客不用擔心搬家。

據市租金評議會報告，穩租房租戶的年收入中位數為6萬元，約有一半住戶屬於「租金負擔過重」群體，租客團體引用數據指出，若全面凍租，每戶每月可節省約600元，全年節省達70億元。

房東團體則表示，調漲為因應維修與營運成本上升所致，根據委員會數據，房東營運成本過去一年增幅為6.3%，部分地區如史泰登島與布朗士西部仍面臨財務壓力。紐約地產委員會(REBNY)表示，此次調漲有助於維持租金管制住宅的基本運作。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，7.75%的調漲可能過高，但未進一步說明可接受的範圍，他表示市租金評議會為獨立機構，市府則正透過土地使用改革與住房建設應對住房問題。針對凍租主張，他認為應同時提出保障小房東的配套方案。

隨著2025年市長選戰升溫，租金政策成為主要議題之一，包括馬姆達尼、市議長歐德思(Adrienne Adams)與市主計長藍德(Brad Lander)等七位民主黨參選人已表態支持凍租。馬姆達尼當日也現身抗議現場，表示市府政策有利於房地產方，租客應以選票回應。

租金評議會將於22日(周四)舉行首次的聽證會，後續尚有三場諮詢會，最終決議預定於6月公布。