市政廳地鐵站凶殺案 嫌犯投案被控過失殺人

市政廳地鐵站日前發生致命刺殺案，嫌犯在犯案五日後自首，目前被控過失殺人。圖為案發地點。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠旁的布碌崙 (布魯克林)大橋—市政廳(Brooklyn Bridge–City Hall)地鐵站 ，上周在通勤高峰時段發生致命刺殺案，一名38歲男子被刺多刀而亡；46歲的男嫌杜阿特(Luis Jose-Duarte)不久後自首，被控以過失殺人罪，但在過堂時表示不認罪。

警方指出，這是今年紐約地鐵發生的首宗凶殺案，案發於4月25日早上高峰時段，行駛往下城的5號線列車行經布碌崙—市政廳站前，兩名男子疑因「踩到鞋子」而爆發糾紛，迅速升級為肢體衝突。

根據起訴書，當列車即將進站時，席地而坐的死者謝爾頓(John Sheldon)起身與杜阿特理論，杜阿特隨即揮刀刺向謝爾頓胸口至少一刀，隨後持疑似凶器衝出車廂。隨後，謝爾頓緊跟至月台，雙方再度扭打，直至謝爾頓倒地失去意識，警方發現謝爾頓時其胸部有多處刀傷，急救人員將他送往醫院，約一小時後宣告不治。

杜阿特行凶後逃離現場，五日後於4月30日前往五分局投案，他的辯護律師加伯(Glenn Garber)稱，杜阿特從事樓宇維修逾20年，是「勤奮工作的好父親」，並強調他在社區根基深厚，「期待為杜阿特爭取公正並證明清白」。

紀錄也顯示，死者謝爾頓有超過60次前科，曾於今年2月6日在賓州車站(1 Penn Plaza)附近被捕，當時他因兜售地鐵車票遭拒，追打路人並在被捕過程中動手毆警。

近期，市長亞當斯(Eric Adams)和大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)屢次強調地鐵犯罪下降。同時，MTA亦因資金問題與聯邦政府陷入爭執，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)屢以「無法無天、危險」等詞批評紐約地鐵系統。

最新警局數據顯示，2025年首季地鐵重大犯罪較去年同期下降18%，截至4月27日，全地鐵系統犯罪整體下降近8%，僅近幾周略有回升。