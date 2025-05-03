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七旬老嫗法拉盛遇搶 警方追緝2嫌

記者尤昱程╱紐約報導
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兩名嫌犯4月16日涉嫌在法拉盛搶奪一名七旬婦人的手提包，被警方通緝。(市警提供)
兩名嫌犯4月16日涉嫌在法拉盛搶奪一名七旬婦人的手提包，被警方通緝。(市警提供)

皇后區一名年約70歲的婦女上月在法拉盛街頭遭兩名蒙面男子搶走手提包，紐約市警日前公布監視器畫面，呼籲民眾提供線索。

根據警方報告，案件發生於4月16日中午12時38分許，地點在法拉盛45大道與196街交界處附近。受害者當時在街上行走，兩名嫌犯從後方接近，突然搶走她手上的手提包，隨後搭乘一輛黑色雪佛蘭轎車，沿45大道向西逃逸。

警方表示，兩名嫌犯作案時皆身穿深色衣物，配戴藍色醫療口罩與藍色手套，犯案後逃離現場，行蹤不明。從公開的監視器畫面中可見，兩人行動迅速且刻意遮掩身分。

警方呼籲，民眾如於案發時段附近地區目擊可疑人士或持有行車記錄器影像，請主動與警方聯繫，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新CompStat數據，截至4月27日，109分局已報告69起搶劫案，較去年同期121起減少26件，下降43%。

法拉盛 紐約市 皇后區

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