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PBS台灣專題 探訪台南、阿里山 預計10月底播出

記者許君達╱紐約報導
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台灣將成為PBS知名旅行節目「行腳天下」第七季的目的地，預計今年10月播出。圖為宣傳片中的台灣片段。(記者許君達╱攝影)
台灣將成為PBS知名旅行節目「行腳天下」第七季的目的地，預計今年10月播出。圖為宣傳片中的台灣片段。(記者許君達╱攝影)

美國公共電視(PBS)知名旅行節目「行腳天下」(Bare Feet with Mickela Mallozzi)日前在曼哈頓舉辦媒體宣傳會，公布即將從今年10月起播出的第七季宣傳片，台灣將以兩集的篇幅出現在這檔節目中。

「行腳天下」節目的收視範圍涵蓋美國和加拿大，向北美觀眾提供適合深度探訪的旅行目的地。主持人兼製作人Mallozzi結合自身的舞蹈專業背景，以與在地民間藝術團體的互動為引子，多方面呈現目的地的文化底蘊、人文風光和自然景觀。「行腳天下」現已播出六季，四度獲艾美獎。

即將開播的「行腳天下」第七季中，有兩集節目聚焦於台灣。台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真介紹，節目組今年初赴台拍攝，行程包括台北、台南、阿里山區以及東海岸，參觀了台北101、饒河街夜市、阿里山、赤崁樓、安平老街、東海岸濱海公路等觀光地點，文化體驗項目則包括雲門舞集、阿里山鄒族舞蹈、台南傳統戲劇以及花東地區的原住民歌舞和生活體驗。

莊靜真表示，在與節目組接洽討論參觀地點時，觀光處專門根據經驗，選取了一些最可能被北美觀眾接受的項目，務求既不流俗，也避免過於專精刁鑽。

日前在曼哈頓舉辦媒體宣傳會，吉祥物「台灣黑熊」也出現在活動現場與觀眾互動。

「行腳天下」第七季預計將從今年10月起播出，其中台灣專題的播出時間初定於10月底至11月初之間，美國觀眾可通過電視或網路平台觀看。

吉祥物「台灣黑熊」在宣傳活動現場與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)
吉祥物「台灣黑熊」在宣傳活動現場與觀眾互動。(記者許君達╱攝影)

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