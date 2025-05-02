布碌崙U大道擬建遊民所 示威者指警暴力執法

視頻拍到數名警察將一名華裔老翁壓在汽車上逮捕。(讀者提供)

據此前報導，4月30日早上，布碌崙 (布魯克林)U大道遊民 所三名華裔 抗議者因阻擋工人和車輛進入場址，遭警方逮捕；更多消息指出，當日晚間，又有四名華裔抗議者被警方逮捕，抗議者認為警方以暴力對待民眾，用著納稅人的錢，卻像對待罪犯一樣對待抗議者。

4月30日晚6時左右，許多居民下班後紛紛到科爾街(Coyle)2134號擬建遊民所附近聚集，現場民眾愈聚愈多。抗議民眾一開始在遊民所馬路對面，隨著夜色降臨，又聚到與遊民所在馬路同側的Dollar Tree店前抗議，與站在圍欄邊上的警員發生衝突，導致四人被逮捕。

被捕者包括年近70歲的吳阿婆，視頻顯示，吳阿婆被數名警察撲倒在地，戴上了手銬，一旁一位年約70多歲的華裔老翁試圖上前幫忙，被警察反扭胳膊按在路邊的車上。

得知更多示威者被捕後，當地市議員納西索斯(Mercedes Narcisse)、莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧一起前往61分局，與警方協商放人。兩位議員通過市長辦公室和警局高層人士施壓，最終在5月1日接近凌晨1時，包括吳阿婆在內的三人被釋放，但另一名中年華婦已被警方送往中央拘留所。

納西索斯表示，她一直在為阻止遊民所建案而努力，但因開發商有合同，解決問題不會像揮舞魔杖一樣容易，但她會和大家一起堅決反對該遊民所。