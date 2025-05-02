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8大道刺殺情婦案 華男判一級過失殺人罪

記者馬璿╱紐約報導
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被告陳昇茂在2019年涉嫌在自家門外刺殺情婦鄭秀容，被逮捕控罪。(本報檔案照)
被告陳昇茂在2019年涉嫌在自家門外刺殺情婦鄭秀容，被逮捕控罪。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)8大道情婦被刺案歷經六年，法官最終在5月1日聽取檢辯雙方結案陳詞後裁定，雖被告陳昇茂(Sheng Mao Chen，音譯)可能因情緒累積導致犯行，但從死者傷口可看出他的行為過度，判他一級過失殺人罪成立，將於5月28日(周三)宣布量刑，最高面臨25年監禁。

2019年7月22日晚間，現年49歲電召車司機陳昇茂因在家門前持利器刺死情婦鄭秀容，隨後逃至印第安納州，在公路上因車速過慢遭攔下，被警方認出後逮捕並遣返紐約。5月1日結案陳詞當日，陳男的20多名親友到場旁聽，他坐在被告席上聆聽翻譯轉述，全程冷靜、不發一語。

法官陳丹尼(Danny Chun)指出，若被告對案發經過具備計畫性與控制力，就不符合使用「極端情緒障礙」(EED)作為防禦的法律門檻，也無法作為降低罪責的理由。

辯方律師表示，現場無證人、也未尋獲凶器，警方密錄器中揭示陳男的其中一個兒子曾目擊父親刺人，後來又改口說看到有揮拳動作，指這名兒子當下出現了創傷反應，其證詞不能完全證明陳男有犯罪動機；律師說，陳男由於EED與強迫行為(Compulsive Behavior)，使「暴力敲響他家門」，且當晚鄭女情緒激動，撥打六通電話並主動上門，有威脅傾向、可能攜帶武器，庭上公布的照片也顯示陳男的左臂與腿部有疑似防禦性傷口。

辯方指，鄭女當年4月至7月頻繁與陳男通話，還向丈夫稱兩人已斷聯，實則婚外情還未完全終止，並非檢方所述遭陳男拒後後懷恨。雙方當日互動無明確激化，案發始於突發衝突、而非預謀。且陳男在印州與妻兒對話時頻落淚，可見悔意。

檢方主張陳男為蓄意殺害鄭女，而非一時失控，並調出上百則紀錄，指陳男數個月以來使用Star-67隱藏號碼撥給鄭女及她的丈夫，鄭女多次未接電話，可見陳男拒絕接受分手事實後持續糾纏。檢方另指出，當晚陳男雖飲酒五至六瓶啤酒，但友人鄒啟章證稱當日他的飲量相對較少，醉酒不是失控理由。

隨後，檢方出示監視器畫面與鄭女的傷口照片，指她穿著輕便、攜手機出門，身上沒有帶刀的可能。案發後她身上有18處刺傷、17處砍傷，部分深達6吋、穿透心臟與見骨，傷口集中且重複，證明陳男具殺人意圖。

相較之下，陳男的傷口甚淺，與鄭女的傷不成比例。檢方稱，警方密錄器可見鄭女遭刺後一動不動、血跡斑斑地躺臥在陳家門口，兒子更提到，陳男刺人後曾回屋洗去血跡，並告訴家人「一切沒事、自己必須先離開」，便攜帶4000元現金逃往印州，甚至在被捕後怪罪鄭女及兒子的告發，要求家人要統一口徑，顯示他自知犯行、並試圖遮掩。

法官認為，即使被告可能長期處於高壓下，並在案發當晚出現情緒失控的情況，然而實際行凶的殘忍度，如傷口數量、深度與集中部位，已遠超出一般情緒困擾所能解釋的反應範圍，判定陳男一級過失殺人罪，而非二級謀殺罪，最低可處五年監禁，最高25年。

2019年布碌崙8大道刺殺情婦案歷經六年，5月1日於國王郡刑事法院進行結案陳詞，...
2019年布碌崙8大道刺殺情婦案歷經六年，5月1日於國王郡刑事法院進行結案陳詞，結束後陳昇茂的20多名親友走出法院。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 8大道 遣返

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