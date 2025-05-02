我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

亞裔傳統月 法拉盛圖書館回顧攝影師李揚國

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛圖書館舉辦李揚國攝影書座談，為亞裔月系列活動拉開序幕。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛圖書館舉辦李揚國攝影書座談，為亞裔月系列活動拉開序幕。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛圖書館5月1日舉行「李揚國亞裔美國：50年的攝影正義」(Corky Lee's Asian America: Fifty Years of Photographic Justice)攝影書座談會，為亞太裔傳統月揭開序幕。透過書中影像與講者分享，回顧這位華裔攝影師半世紀以來記錄亞裔社群的行動歷程。

李揚國胞弟李正國(John Lee)表示，李揚國一生致力於讓亞裔的故事被看見，因為「我們花了好幾代時間，才慢慢拼湊出自己的歷史」。他說，亞裔與其他少數族裔有共同經歷，包括歷史被剝奪、成長過程遭排斥等，但仍持續堅持與壯大。

「李揚國知道，我們的故事也是非州裔、美洲原住民的故事。這本書呈現了亞裔社群的成長，也記錄了我們與其他族群如何逐步相互理解、彼此連結」，李正國說道。

此書共同作者吳子雲(Chee Wang Ng)表示，李揚國生前常說「我們需要被看見」，而書籍編排從1970年代的華埠開始，到近年新冠疫情期間的社區照片，橫跨50年，「我們用封面呈現華人，用封底呈現南亞族裔，因為李揚國的視角從不只侷限於華人，而是泛亞裔。」

吳子雲也分享過去在馬來西亞長大、赴美後被誤解文化背景的經驗，強調亞裔社群雖多元，但應更有自信，「認識自己，才不會隨著他人的眼光而改變」。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這場座談是亞太裔傳統月首場活動，也是最佳開端。她說，李揚國不僅是攝影師，更是說故事的人，他用鏡頭記錄歷史，也用照片對抗被消音的現實，「他曾召集鐵路華工後代，在舊金山重拍當年不見華人身影的完工照，這就是攝影正義的體現。」

李揚國 亞裔 華人

上一則

紐約客談／華人應正視心理健康

下一則

市議會決議 5月10日定為「美國鐵路華工紀念日」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛

藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛
涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返

涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返
藍色太陽宮╱李康生紐約個展交流 談華人堅韌適應力

藍色太陽宮╱李康生紐約個展交流 談華人堅韌適應力
市憲章修訂委員會 舉辦預算透明公聽會

市憲章修訂委員會 舉辦預算透明公聽會

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

紐約客談／持綠卡者入境遭扣押 移民擔驚受怕

2025-04-24 13:02

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘