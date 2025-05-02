亞裔傳統月 法拉盛圖書館回顧攝影師李揚國

法拉盛圖書館舉辦李揚國攝影書座談，為亞裔月系列活動拉開序幕。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛圖書館5月1日舉行「李揚國 的亞裔 美國：50年的攝影正義」(Corky Lee's Asian America: Fifty Years of Photographic Justice)攝影書座談會，為亞太裔傳統月揭開序幕。透過書中影像與講者分享，回顧這位華裔攝影師半世紀以來記錄亞裔社群的行動歷程。

李揚國胞弟李正國(John Lee)表示，李揚國一生致力於讓亞裔的故事被看見，因為「我們花了好幾代時間，才慢慢拼湊出自己的歷史」。他說，亞裔與其他少數族裔有共同經歷，包括歷史被剝奪、成長過程遭排斥等，但仍持續堅持與壯大。

「李揚國知道，我們的故事也是非州裔、美洲原住民的故事。這本書呈現了亞裔社群的成長，也記錄了我們與其他族群如何逐步相互理解、彼此連結」，李正國說道。

此書共同作者吳子雲(Chee Wang Ng)表示，李揚國生前常說「我們需要被看見」，而書籍編排從1970年代的華埠開始，到近年新冠疫情期間的社區照片，橫跨50年，「我們用封面呈現華人 ，用封底呈現南亞族裔，因為李揚國的視角從不只侷限於華人，而是泛亞裔。」

吳子雲也分享過去在馬來西亞長大、赴美後被誤解文化背景的經驗，強調亞裔社群雖多元，但應更有自信，「認識自己，才不會隨著他人的眼光而改變」。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這場座談是亞太裔傳統月首場活動，也是最佳開端。她說，李揚國不僅是攝影師，更是說故事的人，他用鏡頭記錄歷史，也用照片對抗被消音的現實，「他曾召集鐵路華工後代，在舊金山重拍當年不見華人身影的完工照，這就是攝影正義的體現。」