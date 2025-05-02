霍楚推地鐵安全投資 史上最大迎戰「三重危機」 增加警力部署、加強月台防護與照明設施 並打擊逃票行為

州長霍楚5月1日與大都會運輸署官員搭乘地鐵。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)5月1日與大都會運輸署(MTA )官員搭乘紐約地鐵 ，視察三個月前新裝設的月台屏障。霍楚強調新財年州預算將持續提升公共交通安全，包括增加警力部署、加強月台防護與照明設施，並打擊逃票行為。

霍楚回顧三年半前剛上任時，地鐵面臨「三重危機」，包括新冠疫情後犯罪猖獗、通勤人數低迷、以及MTA面臨財政崩潰的風險，「我們沒有退縮，而是正面迎戰並尋找務實解方」。

2026財年州預算中將投入資金支持治安行動、心理健康方案及地鐵基礎建設升級。具體措施包括投入7700萬元，短期內增加地鐵與月台的警力巡邏，另外加撥4500萬元予國民兵執行「帝國之盾」(Empire Shield)任務，用於防範紐約市大都會地區潛在的恐怖活動。

在心理健康方面，州府將擴大「安全選擇支援隊」(Safe Options Support, SOS)進駐地鐵，為有需要者即時提供協助，並將投資3000萬元推動遊民服務，包括成立指定收容中心。州府同時將資助打造連結布碌崙(布魯克林)和皇后區的跨區快線，並在地鐵月台加裝防護欄杆、全系統安裝LED照明，並於150多個車站更換閘機系統，以更難逃票的新閘門取代老舊旋轉門。

霍楚還提及了將改革「證據開示法」(Discovery laws)，避免因程序瑕疵導致案件被駁回，並提出新法，將「犯案時以口罩遮臉」列為輕罪，「我們在地鐵看到有人戴口罩躲避監控，警方又如何辨識、阻止他們隔天再次傷人？」

MTA此前曾透露，未來將在部分監控測試人工智能(AI)功能，協助執法調查，但不會採用人臉辨識技術。