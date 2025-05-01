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U大道遊民所示威衝突 3華人被捕 民眾揚言持續抗議至遊民所停工

記者胡聲橋／紐約報導
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示威者在圍欄外繼續抗議當地建遊民所。（記者胡聲橋／攝影）
示威者在圍欄外繼續抗議當地建遊民所。（記者胡聲橋／攝影）

布碌崙(布魯克林)U大道遊民所示威者4月30日上午阻止開發商的車輛進入場址，與前來維持秩序的警方發生衝突，兩女一男的三名華裔示威者遭逮捕，不過三人很快便被釋放；過程中另有一名老年華婦受傷，被送往附近醫院接受治療。

警察在U大道反建遊民所示威中逮捕了華裔示威者。（讀者提供）
警察在U大道反建遊民所示威中逮捕了華裔示威者。（讀者提供）

在羊頭灣U大道科伊爾街(Coyle Street)2134號門前舉行的抗議已持續約一個半月，以華裔為主的抗議者反對在未通知當地居民的情況下，將可負擔住房改為遊民所。對此示威者在擬建遊民所門前安營紥寨，晚上都有人輪流值守。

大批警察在現場待命。（記者胡聲橋／攝影）
大批警察在現場待命。（記者胡聲橋／攝影）

當天早上大約6時，遊民所開發商雇用的工人來到場址，試圖打開大門時遭到示威者阻攔。與此同時，大批警察抵達現場驅趕示威者，並在遊民所門前放置圍欄。據目擊者稱，大約早上7時，遊民所門口聚集了大約十輛警車和急救車，還有其他車輛，警燈閃爍，空中還飛著警方的無人機。

在警方的幫助下，一輛載重卡車駛入擬建遊民所場址放下建築材料。（記者胡聲橋／攝影）
在警方的幫助下，一輛載重卡車駛入擬建遊民所場址放下建築材料。（記者胡聲橋／攝影）

抗議民眾被迫退到了隔離帶以外，示威者將帳篷移到了馬路對面，但他們敲打著抗議牌，繼續表示反對和不滿。上午10時以後，現場響起了警方的廣播，要求民眾不要阻擋車輛，否則將遭逮捕。華人健康協會會長陳麗娜、競選當地46選區市議員的威拉布斯(Dimple Willabus)等人一度與警方交涉，威拉布斯指出，當天開發商的行動獲得了市府的批准，於是只能讓卡車進場。

警方用圍欄組成隔離帶，阻止示威民眾靠近遊民所。（記者胡聲橋／攝影）
警方用圍欄組成隔離帶，阻止示威民眾靠近遊民所。（記者胡聲橋／攝影）

上午將近11時，一輛載重卡車緩緩駛入隔離區，遭抗議居民阻攔，在警員的介入下，這輛卡車最終開進場址內，在卸下了建築用的垃圾斗後離開現場。現場警方表示，建築商除此之外當天並沒有其他行動，不過警方在遊民所大門周圍設置的圍欄隔離帶將會留在現場。

當天在抗議者與警方的衝突中，共有兩女一男的三名華裔抗議者遭逮捕，至下午1時左右，三人才被釋放。示威者中還有一名華裔老婦摔倒在地受傷，被送往附近醫院接受治療。

陳麗娜和威拉布斯都呼籲居民繼續堅守抗議，陳麗娜認為抗議者應繼續做該做的事，直至遊民所停工；威拉布斯則讚揚了抗議者的頑強精神，呼籲大家團結一心。

市議員莊文怡稍後發表聲明，稱這一事件是市政府利用納稅人資源，強迫紐約少數族裔就範的另一個例子，「亞裔社區是紐約市成長最快的少數族裔社區，我們必須被聽到。」

遊民 華裔 亞裔

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