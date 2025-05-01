涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返

美國移民與海關執法局近日再次逮捕一名在緬因州經營按摩院的中國籍男子，涉案對象為65歲的徐春澤，目前已被ICE拘留，面臨遣返程序。圖為被告經營的按摩院。(谷歌地圖)

美國移民與海關執法局(ICE )近日再次逮捕一名在緬因州 經營按摩院的中國籍男子，涉案對象為65歲的徐春澤(Chunze Xu，姓名皆音譯)。他因涉嫌對顧客進行非法性接觸與人身攻擊，並在法院傳喚期間未出庭而被捕，目前已被ICE拘留，面臨遣返程序。

據緬因州的登記資料，徐春澤為位於埃爾斯沃斯(Ellsworth)市「聯合按摩院」(Union Spa Inc.)的註冊代理人，該公司實際營運的按摩店名為舒心按摩(Cozy Massage)，也是此次性侵指控的案發地點。2023年6月，一名23歲女子報案，稱在接受徐春澤按摩服務期間遭性侵，警方同年7月將他逮捕，以非法性接觸與攻擊罪起訴，法院後來裁定他以5000元現金保釋，並禁止他從事按摩工作。

徐男報住在法拉盛，ICE確認其為中國公民，並於2025年4月10日將他收押至緬因州威斯卡西特(Wiscasset)的監獄。ICE表示，對於涉嫌刑事犯罪且被認為可驅逐出境的非法移民 ，將發出「移民扣押令」，確保在刑案程序結束後直接交給移民當局。

本案亦與今年3月緬因州發生的另一案件類似，當時，54歲中國公民田濤(Tian Tao)因涉嫌性販運與違反入境條件，被當地警方與ICE聯合逮捕。田濤為亞洲按摩(Asian Massage)負責人，並涉及「涅槃水療中心」(Nirvana Spa Inc.)等多家按摩店的營運。警方認為，田濤所經營的店面與來自紐約的有組織犯罪團體存在聯繫。

據ICE說法，田濤2016年合法入境美國，之後未依簽證條件行事，在2023年遭調查後於2024年2月被捕，至今仍在拘留中等待遣返。該案也牽出近十名男性遭警方以招攬賣淫等罪名起訴，顯示當地非法按摩產業牽涉層面廣泛。

近年來，緬因州接連爆出多起與華人按摩店有關的性販運與強迫勞動案件，包含2024年9月的邱瑞德(Richard Qiu)與同年5月的肖長生(Changsheng Xiao)案件。執法當局強調，將持續強化聯邦與地方協作，徹查相關犯罪網絡，保障社區安全與弱勢群體權益。