涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返
美國移民與海關執法局(ICE)近日再次逮捕一名在緬因州經營按摩院的中國籍男子，涉案對象為65歲的徐春澤(Chunze Xu，姓名皆音譯)。他因涉嫌對顧客進行非法性接觸與人身攻擊，並在法院傳喚期間未出庭而被捕，目前已被ICE拘留，面臨遣返程序。
據緬因州的登記資料，徐春澤為位於埃爾斯沃斯(Ellsworth)市「聯合按摩院」(Union Spa Inc.)的註冊代理人，該公司實際營運的按摩店名為舒心按摩(Cozy Massage)，也是此次性侵指控的案發地點。2023年6月，一名23歲女子報案，稱在接受徐春澤按摩服務期間遭性侵，警方同年7月將他逮捕，以非法性接觸與攻擊罪起訴，法院後來裁定他以5000元現金保釋，並禁止他從事按摩工作。
徐男報住在法拉盛，ICE確認其為中國公民，並於2025年4月10日將他收押至緬因州威斯卡西特(Wiscasset)的監獄。ICE表示，對於涉嫌刑事犯罪且被認為可驅逐出境的非法移民，將發出「移民扣押令」，確保在刑案程序結束後直接交給移民當局。
本案亦與今年3月緬因州發生的另一案件類似，當時，54歲中國公民田濤(Tian Tao)因涉嫌性販運與違反入境條件，被當地警方與ICE聯合逮捕。田濤為亞洲按摩(Asian Massage)負責人，並涉及「涅槃水療中心」(Nirvana Spa Inc.)等多家按摩店的營運。警方認為，田濤所經營的店面與來自紐約的有組織犯罪團體存在聯繫。
據ICE說法，田濤2016年合法入境美國，之後未依簽證條件行事，在2023年遭調查後於2024年2月被捕，至今仍在拘留中等待遣返。該案也牽出近十名男性遭警方以招攬賣淫等罪名起訴，顯示當地非法按摩產業牽涉層面廣泛。
近年來，緬因州接連爆出多起與華人按摩店有關的性販運與強迫勞動案件，包含2024年9月的邱瑞德(Richard Qiu)與同年5月的肖長生(Changsheng Xiao)案件。執法當局強調，將持續強化聯邦與地方協作，徹查相關犯罪網絡，保障社區安全與弱勢群體權益。
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