布碌崙刑事犯罪案 4月同比下降3% 7大重罪犯罪率 逾半警分局略升

布碌崙4月刑事犯罪雖略降，但降幅與今年前幾個月相比逐月減少。（本報檔案照）

布碌崙 (布魯克林)各地4月報告的刑事罪案比去年同期下降了3%，但從今年初來看，降幅正在逐漸縮小，布碌崙1月份的暴力犯罪 同比下降了27%，2月份下降了16%，3月份則下降了6%。

在布碌崙整體刑事犯罪率下降的同時，該區的23個市警分局中，有12個分局的七大重罪的犯罪率有所上升，這些重罪包括謀殺、強暴、搶劫、襲擊、入室搶劫、重大盜竊和汽車重大盜竊。

根據市警總局的最新統計，就布碌崙總體而言，4月1日至27日共報告687起襲擊案件，同比增長超過13%，而其他重罪在整個布碌崙都有所下降，統計數字顯示，4月份的謀殺案下降了50%，槍擊 案下降10%，全區共報告了五起謀殺案和17起槍擊案，布碌崙的強暴案仍很多，4月同比僅下降了2.1%，今年4月共發生40起，而去年同期是41起。

布碌崙4月也有幾起引人關注的槍擊案，4月11日在布萊頓海灘(Brighton Beach)發生的一名45歲男子被槍擊致死案件，以及4月19日在東弗萊布許(East Flatbush)發生造成三人受傷的槍擊案。4月27日，一名18歲青少年在康尼島胸部中槍身亡，4月29日一名17歲少年涉及在東弗萊布許發生的槍擊案，頭部中彈而受重傷。

布碌崙4月份還發生了多起刺傷案件，4月21日，一名28歲的女子在東弗萊布許一所學校外被一名陌生人刺傷。同一天，29歲的男子因家庭糾紛被發現在綠點(Greenpoint)的人行道上被砍傷。幾天之後，一名52歲的男子在布希維克(Bushwick)一個遊樂場附近被刺死。

除重罪之外，布碌崙4月份的交通犯罪也比去年同期增加了19%，共報告了31起事故，去年則為26起。仇恨犯罪也大幅增加，從16起增加至29起，增幅達81%。