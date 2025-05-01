紐約華語電影節 舉辦武漢系列影展

紐約華語電影節與布碌崙音樂學院將聯合呈現「武漢，每一天都不同」影展，展期為5月2日至5月8日，集合了一系列在武漢拍攝的多樣化影片。(主辦方提供)

紐約華語電影節(CineCina)與布碌崙 (布魯克林)音樂學院(BAM)將聯合呈現「武漢 ，每一天都不同」(Wuhan, Different Every Day)影展，展期為5月2日(周五)至5月8日(周四)；該影展集合了一系列在武漢拍攝的多樣化影片，從多個角度展現這座江城的獨特面貌。

CineCina表示，武漢因2020年新冠疫情 成為全球焦點，但作為中國人口第八多的城市，同時擁有逾3500年悠久歷史，強調「武漢還有更多值得被講述的故事」。本次影展將放映11部電影，包含導演刁亦男、陳為軍和婁燁等人的作品。

當中，有陳為軍的「請投我一票」和「城市夢」，前者記錄武漢市一個小學班級民主選舉班長的過程，由於涉及政治敏感題材，未能在中國大陸上映。「城市夢」則歷時六年跟拍，聚焦於武漢魯磨路上一戶靠地攤謀生的外來務工家庭，與城管之間曠日持久的拉鋸戰。

同時，刁亦男的「南方車站的聚會」、婁燁的「浮城謎事」也在展映之列。「浮城謎事」為婁燁自2006年「頤和園」被禁五年以來，獲解禁後首部在中國公映的影片，其改編自天涯論壇網友「看著月亮離開」的網絡直播貼「看我如何收拾賤男與小三」。

另外，導演朱聲仄的「河流，奔跑著，倒映著」和「虛焦」也在片單中，「河流」為2021年推出的無對白紀錄片，融合了武漢封城期間的影像和文字，以及長江沿岸的平靜風景，以此呈現被新冠疫情改變的武漢；「虛焦」則挑戰對外來務工子女的傳統刻板描繪，通過讓孩子們自己拿起相機記錄生活與關注點，並將他們拍攝的照片融入影片。

王競根據作家方方同名小說改編的電影「萬箭穿心」、1983年的電影「女大學生宿舍」和入圍第59屆坎城電影節的「江城夏日」，也將放映。另有「武漢劇情短片合集」和「武漢紀錄短片合集」。

播映詳情可參考https://www.bam.org/film/2025/wuhan-every-day。