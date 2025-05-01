市憲章修訂委員會 舉辦預算透明公聽會

市地方民主強化委員會日前晚間在法拉盛圖書館舉行預算透明主題的公聽會。(記者尤昱程╱攝影)

由市憲章修訂委員會成立的「市地方民主強化委員會」，日前在法拉盛 圖書館舉行公聽會，主題圍繞預算透明度。市議會財政主管李理察(Richard Lee)在會中表示，現行預算程序中市長掌握收入預測與支出執行權限，市議會處於資訊不對等的位置，建議藉由修憲調整結構。

李理察說，市憲章授予市長設定收入預測的權力，但這些數字會影響可用資源規模，決定預算協商基礎，他以2024財年為例，指市府原預估稅收為711億元，實際收入為742億元。他說，若市府在預算通過前揭示這些額外收入，許多項目可能不必刪減再恢復。

他也提到，市長可在協商期間臨時調整預測金額，並可行使凍資權力，不執行議會通過的預算。他表示，若經濟情況需要調整支出，已有預算修正程序，不需另設凍資機制。

李理察表示，市憲章未明確規定議會是否可獨立新增預算用途單位，使議會針對如警局加班費等分類監督受到限制。他說，現行做法為與市府協商，但缺乏明文依據的狀況，可能造成實務困難。

委員現場詢問市府儲備金與雨天基金的使用標準，李理察回應，儲備資金使用時機目前由行政部門自行決定，沒有清楚機制。他說，市議會曾提出在經濟壓力期間動用基金支援社區，但未獲執行。

此外，會中也談及市府採購與非營利機構合約的落款與撥款時程，李理察表示，不同市府部門雖遵循統一規範，但實際流程差異大，造成部分單位合約執行延誤。他說，市議會支持提升採購統一性，並將合約管理職能轉型為獨立部門，增強協調效率。

本次公聽會為委員會第二輪五區巡迴首場，委員會共同主席蓋里多(Henry Garrido)表示，本輪公聽會將針對預算、問責、土地使用等主題蒐集意見，作為研擬市憲章修正建議的依據，日後可能交由選民公投 決定。