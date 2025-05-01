市憲章修訂委員會 舉辦預算透明公聽會
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由市憲章修訂委員會成立的「市地方民主強化委員會」，日前在法拉盛圖書館舉行公聽會，主題圍繞預算透明度。市議會財政主管李理察(Richard Lee)在會中表示，現行預算程序中市長掌握收入預測與支出執行權限，市議會處於資訊不對等的位置，建議藉由修憲調整結構。
李理察說，市憲章授予市長設定收入預測的權力，但這些數字會影響可用資源規模，決定預算協商基礎，他以2024財年為例，指市府原預估稅收為711億元，實際收入為742億元。他說，若市府在預算通過前揭示這些額外收入，許多項目可能不必刪減再恢復。
他也提到，市長可在協商期間臨時調整預測金額，並可行使凍資權力，不執行議會通過的預算。他表示，若經濟情況需要調整支出，已有預算修正程序，不需另設凍資機制。
李理察表示，市憲章未明確規定議會是否可獨立新增預算用途單位，使議會針對如警局加班費等分類監督受到限制。他說，現行做法為與市府協商，但缺乏明文依據的狀況，可能造成實務困難。
委員現場詢問市府儲備金與雨天基金的使用標準，李理察回應，儲備資金使用時機目前由行政部門自行決定，沒有清楚機制。他說，市議會曾提出在經濟壓力期間動用基金支援社區，但未獲執行。
此外，會中也談及市府採購與非營利機構合約的落款與撥款時程，李理察表示，不同市府部門雖遵循統一規範，但實際流程差異大，造成部分單位合約執行延誤。他說，市議會支持提升採購統一性，並將合約管理職能轉型為獨立部門，增強協調效率。
本次公聽會為委員會第二輪五區巡迴首場，委員會共同主席蓋里多(Henry Garrido)表示，本輪公聽會將針對預算、問責、土地使用等主題蒐集意見，作為研擬市憲章修正建議的依據，日後可能交由選民公投決定。
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