華埠無車地球日 紀念軍人會創立80年

華埠社區日前舉辦「無車地球日」 結合「紐約華裔美國退伍軍人會」創會80周年的慶祝活動。(記者劉梓祁╱攝影)

為響應環保理念並推廣社區參與，華埠 社區日前舉辦「無車地球日」(Car-Free Earth Day)慶祝活動，同時也適逢「紐約華裔 美國退伍軍人會」創會80周年，當日結合紀念儀式與社區綠化行動，吸引大量居民、志工與青少年團體參與；曼哈頓區長李文(Mark Levine)亦親臨現場，肯定軍人會對華人 社區的貢獻。

活動當天，主辦方華埠商業改進區(Chinatown BID)在劉國梁廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前舉辦種花活動，來自長島「Sol Sharp Music School」音樂學校的孩童和其他志工一同，在廣場四周種下數十株春季花卉。此外，商改區還在披露街(Pell St.)舉行開放街道活動，呈現彈唱、口琴、聲樂及打擊樂器等音樂表演。

當日李文也出席活動，並向退伍軍人會頒發表彰，李文表示，「自1945年創立以來，軍人會一直支持現役軍人、退伍軍人及其家屬，弘揚愛國精神，倡導國家安全，並建立起一個遍及全球的互助團體」。他還提到，華裔退伍軍人會目前已是紐約華人社區不可或缺的組織，「從每天提供下午茶與小點心歡迎社區民眾，到協助新移民在美國建立新生活，皆展現其深厚的社區關懷」。當日到場的還有退伍軍人會主席鄧燦業(Thomas Ong)等人。

據介紹，美國退伍軍人協會(The American Legion)於1919年經國會授權與註冊成立，為一個愛國退伍軍人組織，宗旨是促進互助精神。隨後，華裔退伍軍人會在1944年底成立，以紀念具有華裔血統的中尉劉國梁(Kimlau)。1918年4月10日出生的他於第二次世界大戰期間擔任空軍轟炸機飛行員，1944年3月在新幾內亞群島上空的空戰中陣亡。