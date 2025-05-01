我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

東河隧道擬關閉 長島鐵路通勤族恐受影響至2028年

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州長霍楚發布聲明，呼籲美鐵重新考慮方案，避免影響長島鐵路的班車服務。圖為紐約賓州車站莫尼漢車站大廳。(取自州長辦公室)
州長霍楚發布聲明，呼籲美鐵重新考慮方案，避免影響長島鐵路的班車服務。圖為紐約賓州車站莫尼漢車站大廳。(取自州長辦公室)

美鐵(Amtrak)計畫關閉東河隧道，修復「超級風暴珊迪」(Hurricane Sandy)造成的損壞，可此舉預計將影響長島鐵路(LIRR)的班車服務，令搭乘鐵路的通勤族接下來幾年將面臨艱難時期。州長霍楚(Kathy Hochul)發布聲明，呼籲美鐵重新考慮方案。

大都會運輸署(MTA)對此發出警告，若美鐵如期關閉賓州車站最重要的鐵路隧道之一進行維修，恐將影響長島鐵路的列車班次，並導致服務減少。

聯邦鐵路局表示，全面關閉是修復連接曼哈頓、皇后區、長島與新英格蘭地區的東河隧道唯一方法，該隧道早在2012年10月就已嚴重受損。美鐵計畫未來三年內施工四條隧道中的兩條，預計將影響長島鐵路與新澤西交通局(NJ Transit)乘客，整項工程預計將於2028年完工。

MTA表示，美鐵的全面關閉計畫風險過高，長島鐵路局長傅瑞(Rob Free)說，「自從中央車站麥迪遜(Grand Central Madison)啟用後，我們已調整班表，以配合這項工程。但他們施工方式風險相當大」。傅瑞指出，「最大的風險在於，若出現平常也會發生的故障，將可能導致停駛情況增加，最終產生嚴重的服務中斷。」

霍楚則呼籲美鐵重新評估計畫，並在信中敦促對方尋求替代施工的方式，減少對乘客的影響。霍楚建議改採「原地修復」模式，在夜間與周末期間施工，維持平日列車正常運行。

目前，美鐵紐約至奧伯尼(Albany)路線的班次已大幅減少，許多通勤族直到4月29日才得知這一消息。美鐵證實，為配合這項總金額16億元的工程，該路線班次減少了20%。美鐵在聲明中表示，將盡量減少影響，並計畫「每次關閉一條隧道，以維持大部分列車服務。」

帝國線(Empire Service)由州交通廳(NYSDOT)支持，2024財年載客量突破200萬人次，創下歷史紀錄。美鐵先前已宣布，為配合東河隧道整修工程，將減少紐約市與奧伯尼間的每日來回班次各兩班。

長島鐵路 霍楚 MTA

上一則

華埠無車地球日 紀念軍人會創立80年

下一則

工會談判破裂 新州火車司機威脅罷工 預計16日執行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新澤西火車司機罷工談判陷僵局 紐新通勤鐵路恐全線停運

新澤西火車司機罷工談判陷僵局 紐新通勤鐵路恐全線停運
紐約地鐵擬用AI防犯罪 掀隱私爭議

紐約地鐵擬用AI防犯罪 掀隱私爭議
AI榮景帶動灣區豪宅市場持續火熱 聖塔克拉拉縣受益最多

AI榮景帶動灣區豪宅市場持續火熱 聖塔克拉拉縣受益最多
州府移民安置計畫即將終止 僅助半數目標家庭搬遷

州府移民安置計畫即將終止 僅助半數目標家庭搬遷

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

紐約客談／持綠卡者入境遭扣押 移民擔驚受怕

2025-04-24 13:02
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要