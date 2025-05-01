東河隧道擬關閉 長島鐵路通勤族恐受影響至2028年

州長霍楚發布聲明，呼籲美鐵重新考慮方案，避免影響長島鐵路的班車服務。圖為紐約賓州車站莫尼漢車站大廳。(取自州長辦公室)

美鐵(Amtrak)計畫關閉東河隧道，修復「超級風暴珊迪」(Hurricane Sandy)造成的損壞，可此舉預計將影響長島鐵路 (LIRR)的班車服務，令搭乘鐵路的通勤族接下來幾年將面臨艱難時期。州長霍楚 (Kathy Hochul)發布聲明，呼籲美鐵重新考慮方案。

大都會運輸署(MTA )對此發出警告，若美鐵如期關閉賓州車站最重要的鐵路隧道之一進行維修，恐將影響長島鐵路的列車班次，並導致服務減少。

聯邦鐵路局表示，全面關閉是修復連接曼哈頓、皇后區、長島與新英格蘭地區的東河隧道唯一方法，該隧道早在2012年10月就已嚴重受損。美鐵計畫未來三年內施工四條隧道中的兩條，預計將影響長島鐵路與新澤西交通局(NJ Transit)乘客，整項工程預計將於2028年完工。

MTA表示，美鐵的全面關閉計畫風險過高，長島鐵路局長傅瑞(Rob Free)說，「自從中央車站麥迪遜(Grand Central Madison)啟用後，我們已調整班表，以配合這項工程。但他們施工方式風險相當大」。傅瑞指出，「最大的風險在於，若出現平常也會發生的故障，將可能導致停駛情況增加，最終產生嚴重的服務中斷。」

霍楚則呼籲美鐵重新評估計畫，並在信中敦促對方尋求替代施工的方式，減少對乘客的影響。霍楚建議改採「原地修復」模式，在夜間與周末期間施工，維持平日列車正常運行。

目前，美鐵紐約至奧伯尼(Albany)路線的班次已大幅減少，許多通勤族直到4月29日才得知這一消息。美鐵證實，為配合這項總金額16億元的工程，該路線班次減少了20%。美鐵在聲明中表示，將盡量減少影響，並計畫「每次關閉一條隧道，以維持大部分列車服務。」

帝國線(Empire Service)由州交通廳(NYSDOT)支持，2024財年載客量突破200萬人次，創下歷史紀錄。美鐵先前已宣布，為配合東河隧道整修工程，將減少紐約市與奧伯尼間的每日來回班次各兩班。