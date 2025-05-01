關注地球日 布碌崙華社民代帶領學生清掃公園

市議員莊文怡帶領學生們清掃華人頻繁使用的公園。(莊文怡辦公室提供)

為紀念世界地球日55周年，布碌崙 (布魯克林)第47選區州眾議員 寇頓(William Colton)與第43選區市議員莊文怡，日前拿起掃帚和鐵鍬，帶領學生清理了眾多華人 使用的塞斯露公園(Seth Low Park)。此次地球日清掃公園活動是與布碌崙工作室高中(Brooklyn Studio High School)和布碌崙96初中聯合舉辦。

「我很高興能參加塞斯露公園的地球日清潔活動，正如我們近幾十年來所認識到的，小型的地方活動不僅會對當地社區產生影響，而且可以產生累積效應，其效益遠遠超出單個社區」，寇頓說，他長期以來一直贊助像這樣的地方活動，因為相信不僅有助於改善當地居民的生活質量，而且還教會了人們重要的道理，「那就是齊心協力實現共同目標，改善每個人的日常生活。」

莊文怡表示，帶領中學生清掃公園，不僅可以培養他們的環保意識，也可以培養他們熱愛社區的情操，並樂於為社區服務的意識，這些對兒童的成長都是至關重要的。這次清掃活動又恰逢地球日，提醒學生要開闊視野，不僅要關注社區、城市和國家，也要關注人們賴以生存的地球。