藍色太陽宮╱李康生紐約個展交流 談華人堅韌適應力

李康生新作飾演法拉盛移民，實地觀察後感嘆移民在當地的環境很艱苦，但華人勤勞堅韌。(記者劉梓祁╱攝影)

獨立影院「Metrograph」與駐紐約台北文化中心目前正舉辦「穿梭時光：李康生焦點(Drifting through Time: Focus on Lee Kang-sheng)」影展，回顧台灣演員李康生的多個經典作品和角色；他在近期於現代藝術博物館(MoMA)展映的電影「藍色太陽宮」中飾演一名移民，日前也出席影展活動與影迷交流，談及作為演員與導演的多重身分及多樣化作品。

「穿梭時光：李康生焦點」影展即日起至5月1日舉辦，放映作品包括「河流」、「天邊一朵雲」、「你那邊幾點」、「愛情萬歲」、「不散」、「黑眼圈」、「幫幫我愛神」、「藍色太陽宮」、「洞」、「小孩」、「我的臭小孩」、「一念」等多部電影，彰顯李康生作為演員及導演，在華語影史上的地位。

飾演移民張師傅的李康生，與妻兒分離兩地。取自「藍色太陽宮」劇照。(主創團隊提供)

李康生曾多次入圍柏林、坎城與威尼斯三大國際影展，他透露，起初是透過「Instagram」私訊收到「藍色太陽宮」導演曾佩裕的邀請，了解後得知對方是自己的影迷，也同時是導演蔡明亮的忠實支持者，而他本身是蔡明亮長期合作的夥伴，參演了其執導的全部劇情長片。

在讀過「藍色太陽宮」的劇本後，李康生覺得題材不錯，便爽快答應演出。為了深入體驗華人 移民生活，他特意在法拉盛 及曼哈頓華埠生活，觀察當地華人勞工的真實狀況，「這種情形就有點像在台灣或其他發展中國家，大家會雇用更廉價的勞工來工作。」

在拍攝過程中，李康生也給了曾佩裕許多建議，由於她不懂中文，劇本大多透過軟件翻譯，因此拍攝前一周，他們仍不斷討論劇本細節，包括哪些場景需要刪減、哪些台詞需要調整等。

談到對法拉盛的印象，李康生認為，當地華人即使英文不佳，也能生存得很好，「他們非常勤勞刻苦，什麼工作都願意做。華人有很強的適應能力，不論去哪裡都能很快融入社會」。他提到，「這些移民的工作環境確實艱辛，他們不僅身在異鄉，還要面對種族歧視，尤其是非法移民 所承受的壓力更為沉重。」

李康生也談及自己的觀影喜好，「我什麼類型的電影都看，從娛樂大片、漫威電影，到周星馳的喜劇，我也會去研究這些電影為什麼票房這麼好」。他認為與蔡明亮相比，自己在創作上「比較不那麼藝術化，也不會只是為自己拍電影」，並期許自己未來能像導演李安一樣兼顧藝術性與票房。

目前李康生正著手進行一個以台灣街友為主題的劇本創作，他表示，在新冠疫情後，街友的生活更加艱辛，資源更匱乏，這正是啟發他創作此劇本的契機。

影展進行過程中，李康生出席了出道作品「小孩」以及其執導短片「我的臭小孩」、「一念」的映後座談，其中「小孩」是蔡明亮早期為電視節目拍攝的作品，聚焦青少年犯罪問題，而「我的臭小孩」則由李康生與蔡明亮共同執導，關注罕見疾病「高血氨症」患者的故事。