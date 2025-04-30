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森林小丘演唱會爭議 被批噪音、人潮擾民

記者高雲兒╱紐約報導
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盡管遭到居民抗議，皇后區森林小丘演唱會場館的夏季演唱會仍將如期展開。(記者高雲兒╱攝影)
盡管遭到居民抗議，皇后區森林小丘演唱會場館的夏季演唱會仍將如期展開。(記者高雲兒╱攝影)

位於皇后區森林小丘的演唱會場館近年頻繁舉辦露天演出，近兩年高達40場，遠超最初承諾的六至10場，造成周邊數百戶居民長期飽受噪音與交通干擾之苦。家住場館對面的韓女士說，自新冠疫情以來，她的生活被無休止的演唱會震動所影響，「演唱會不只是晚上的事，下午五時就開始音響測試，有時甚至從早上11時就傳來低音，我的整棟房子都在震動。」

韓女士一家在距場館僅200呎的獨棟住宅區居住多年，她描述，該場館毗鄰單戶與雙戶住宅區，僅隔一條街道，且屬露天設計，未設屋頂或綠化隔音帶，「我住得那麼近，音浪會讓整棟房子震動，我女兒根本無法讀書，甚至產生身體不適」。韓女士還提到，鄰居中還有幼童因噪音引發鼻出血，家長擔憂卻苦無對策。

根據她與鄰居收集的資料，去年市環保局(DEP)雖僅對13場演出進行實地測量，其中有11場音量違規、超過法定上限。然而，居民無從得知違規是否真正受到罰款，市府也未說明罰則是否有效執行，「我們懷疑場館根本沒被罰，或者罰款被取消了，完全沒有透明度。」

更令她擔憂的是演唱會當天的人潮與安全問題，每場演出吸引最多1萬3000人，警方需封鎖街道，但部分道路屬私人社區，近來由於法律爭議，警力難以進入，改由場館聘用私人保全，「我不放心。這些保全可能只是臨時工，我不覺得他們有能力應對突發狀況。萬一發生火災、衝突或恐怖事件，後果不堪設想。」

她拿出手機照片表示，去年10月某場演出當天，門前有人吸食大麻，氣味飄入室內，令她不敢開窗，「這種情況每場演出都會發生，我們只是想好好生活，這太難了」。韓女士表示，居民訴求從未要求取消演唱會，只是希望回歸最初承諾的合理規模，並落實噪音控制與交通管理，「我們支持文化活動，但不應以犧牲基本生活品質為代價」。

盡管遭遇居民抗議，皇后區森林小丘演唱會場館的夏季演唱會仍將如期展開，據最新協議，紐約市警已向場館發放條件性許可證，允許5月31日的演出照常進行。且場館將由自行聘請的私人保全負責演出期間的街道秩序，市警局僅限特定支援。

若場館無法有效控制噪音與人流，後續演出許可仍可能受影響。目前場館預定整個夏季共舉辦18場演唱會。然而，當地居民組織「森林小丘花園社區管理公司」(FHGC)批評，這項協議完全將居民排除在外，並強烈質疑市府與場館之間的透明度與誠信，他們表示不會放棄訴訟。

據居民描述，森林小丘演唱會場館與毗鄰單戶、雙戶住宅區僅隔一條街道，且屬露天設計，...
據居民描述，森林小丘演唱會場館與毗鄰單戶、雙戶住宅區僅隔一條街道，且屬露天設計，未設屋頂或綠化隔音帶。(記者高雲兒╱攝影)
韓女士表示，去年10月某場演出當天，門前有人吸食大麻，氣味飄入室內，令她不敢開窗...
韓女士表示，去年10月某場演出當天，門前有人吸食大麻，氣味飄入室內，令她不敢開窗。(韓女士提供)

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