美國佛教聯合會 5月4日和平鐘聲大法會

美國佛教聯合會宣布，將於5月4日(周日)在紐約時報廣場百老匯45街至46街廣場舉辦「浴佛慶典暨敲響和平鐘聲大法會」。 (記者高雲兒╱攝影)

美國佛教聯合會宣布，將於5月4日(周日)在紐約時報 廣場百老匯 45街至46街廣場舉辦「浴佛慶典暨敲響和平鐘聲大法會」，以弘揚佛陀慈悲智慧的教法，祈願世界和平、眾生安樂。此次活動結合法會儀式與文化交流，向公眾傳遞慈悲、智慧與和平的正能量。

法會將於當日上午10時揭開序幕，首先舉行傳統浴佛儀式。浴佛象徵洗滌煩惱、淨化心靈，現場特設大型浴佛盆，民眾可親自參與浴佛祈福，感受法喜，凝聚清淨心念。此儀式亦重現佛陀誕生時天降香湯之吉祥景象，為整場活動注入莊嚴與祝福。

緊接著，僧眾與嘉賓將共同舉行「鼓響和平鐘聲祈福儀式」，鐘聲迴盪於曼哈頓 心臟地帶，象徵喚醒眾生覺悟，祈願世間無爭、萬物安寧。法會以此號召大眾發願止惡向善、慈悲利他，共同護持和平。

下午時段，美國佛教聯合會會長明子法師將親自主法，舉行佛會加持儀式，並與現場信眾結緣。法會亦將展出佛院真身舍利，象徵佛陀法身不滅，慈悲常住，為眾生祈福加持，帶來內心的清淨與安穩。

法會儀式結束後，現場將安排多項文化交流與結緣活動，包括法師與藝術家即席揮毫、現場法會與音樂表演；少林武術展示則展現禪武合一的精神，並將邀請佛教音樂與梵唄團體演出，以音聲弘法，傳遞智慧與慈悲。

美國佛教聯合會誠摯邀請四眾弟子及社會各界人士共襄盛舉，親身感受佛陀慈悲智慧的光芒，沐浴法喜，祈願自身與世界皆得清淨與平安。本次活動無需報名，歡迎民眾自由前往參加，法會預計於當日下午3時結束。