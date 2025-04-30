華裔少女集1600本書 贈母校打造圖書角

14歲華裔學生盧韵滢在母校PS163小學設立一座免費圖書角。圖為她和媽媽。(記者高雲兒╱攝影)

在法拉盛 緬街兒童圖書館關閉兩年、學區 學生借書困難的背景下，14歲華裔 學生盧韻瀅(Alexis Lu)決定動手改變這個狀況，她在母校163小學設立一座免費圖書角，募集超過1600本兒童書籍，供學生交換閱讀，也提供中英文、西英文的雙語書籍，讓孩子們能繼續在語言與故事中成長。

盧韻瀅目前就讀於亨特高中(Hunter College High School)，是163小學的畢業生，她表示圖書館曾陪伴她度過許多安靜時光。如今，當她發現圖書資源短缺成為學弟妹的困擾時，便開始著手策畫這項行動，「我希望讓孩子們知道，他們有權力閱讀，也可以主動交換與分享。」

這些書籍來自她的同學、家人、朋友、教會成員與出版界的家庭朋友，也有來自163小學生與社區的支持者。她將書籍依照年級分類，設計了交換票制度，孩子們可以憑票挑選書籍，學習「取一本、留一本」的概念。

這項行動同時也是她完成女童軍鷹級資格的服務專案之一，她所屬的傑克遜高地(Jackson Heights)第1923G女童軍團由其母親黃慧賢擔任副團長，目前已有30名團員，而盧韻瀅是團內第一位完成鷹級專案的成員，「童軍鼓勵孩子觀察社區的需要，然後提出行動，這是她自己構思與領導完成的」，黃慧賢說。