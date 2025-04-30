紐約驕傲遊行 前白宮新聞秘書任領隊

紐約市2025年度「驕傲月大遊行」將強調反抗精神，以對抗保守勢力回潮的政治大環境，前白宮新聞秘書尚皮耶將擔任榮譽領隊。圖為參加遊行的人群手持彩虹旗走過標誌性的「石牆酒吧」(記者許君達╱攝影)

紐約「驕傲月大遊行」(NYC Pride March)主辦方近日宣布了2025年度遊行的榮譽領隊，包括前白宮 新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)等政治人物在列。

紐約驕傲大遊行始自1970年，旨在紀念1969年性少數群體為反抗無理打壓而發起的「石牆暴動」(Stonewall Riots)，是全美歷史最悠久、規模最大的同類活動，也是性少數平權運動的重要標誌。隨著影響力愈發壯大，近來愈來愈多擁抱進步價值但並非性少數的人群也開始參加遊行，使原本因抗議而生的遊行逐漸增加了「狂歡節」的色彩。

2025年度的遊行定於6月29日(周日)在曼哈頓 舉行，主題為「奮起：在抗爭中驕傲」(Rise Up: Pride in Protest)。在保守派力量重新掌權、並對性少數人群實行打壓之際，主辦方聯合主席伊里米亞(Michele Irimia)表示，今年的遊行將更加強調反抗精神，同時也延續團結和慶祝的既有價值。

尚皮耶曾在拜登 政府任內擔任白宮新聞秘書，也是史上首位兼具非洲裔和性少數身分的白宮新聞官。她表示，紐約的開放和包容幫助她在公開出櫃後、重新尋回人生的光明，因此本次受邀成為榮譽領隊，「不僅是榮譽，更是回家」。她強調，在當今的政治環境下，團結比以往任何時候都更重要。

曾經參選市議員的非二元性別藝術家卡明斯(Marti Gould Cummings)同樣被選為今年遊行的榮譽領隊。卡明斯表示，跨性別者正在遭受打壓和汙名化，遊行將成為一個為他們發聲的好機會，以增加人們對這個群體的認知。