紐約亞太裔傳統月遊行 6/1亮相第六大道

第四屆紐約亞太裔傳統文化大遊行將於6月1日在曼哈頓中城舉辦。圖為去年的亞太裔傳統月遊行。(本報檔案照)

美國繁榮華埠 總會近日宣布，將於6月1日(周日)在曼哈頓 中城舉辦第四屆紐約亞太裔傳統文化大遊行，歡迎各界報名。

據了解，今年的遊行路線始自曼哈頓第六大道交44街處，至55街結束，啟動時間是當日下午1時，參加隊伍11時30分起可前往44街附近集結。當日正午12時，主辦方會在第六大道交44街處舉辦開幕儀式，預計將有紐約官員、民代及部分亞洲國家外交使節到場支持。

亞裔 傳統文化大遊行旨在慶祝亞裔傳統月，提升紐約亞裔移民社區的能見度，展示亞洲各國豐富且多元的文化特色。

亞裔大遊行此前已連續舉辦三屆，繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，亞洲國家眾多、語言文化多樣，「亞裔」概念包羅萬象，來自亞洲各地的移民群體此前各自為戰、相互交流不多。而在美國，面對共同的挑戰，亞裔族群應更加團結。

遊行的地點從華埠走向更接近世界中心的曼哈頓中城，主題從華人傳統節日走向亞裔大團結，辨識為了順應這一新趨勢而進行的嘗試。

鑑於此前曾經出現過的爭議，主辦方強調，本次活動歡迎經聯合國認可或市長辦公室顧問團隊推薦、且沒有安保問題的亞太裔組織或文化團體報名參加。報名免費，但遊行團隊須經背景審核。詳洽(917)660-2402或[email protected]。